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Timão em luto

Campeão mundial pelo Corinthians em 2000, Gilmar Fubá morre aos 45 anos

Um dos atletas mais queridos da história recente do Corinthians, o ex-jogador Gilmar Fubá morreu nesta segunda (15) vítima de um câncer que o acometeu pela segunda vez

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:30
Gilmar Fubá, ex-volante do Corinthians
Gilmar Fubá, ex-volante do Corinthians morreu vítima de um câncer.  Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
Um dos atletas mais queridos e identificados da história recente do Corinthians, o ex-jogador Gilmar Fubá morreu nesta segunda-feira, aos 45 anos, vítima de um câncer que o acometeu pela segunda vez. Desde 2016, ele fazia tratamento contra um mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea.
Gilmar Fubá descobriu a doença após sofrer uma pneumonia. Uma biópsia feita em caroços que estavam aparecendo em seu corpo diagnosticou o câncer, já em estágio avançado. Ele estava internado no hospital São Luiz, em São Paulo.
Gilmar de Lima Nascimento nasceu em 13 de agosto de 1975, na zona leste da capital paulista. Cria da base alvinegra, foi revelado para a equipe profissional em 1996. No Corinthians, conquistou seu primeiro título em 1997, no Campeonato Paulista. Depois, integrou a equipe campeã do Campeonato Brasileiro em 1998, tendo disputado parte do primeiro jogo da final contra o Cruzeiro - sofreu uma lesão no joelho que o deixou afastado por um ano.
Gilmar Fubá, que ganhou esse nome por ter recebido mamadeira de fubá da mãe na infância por falta de leite, também fez parte do elenco que conquistou o Brasileirão em 1999 e o Mundial de Clubes da Fifa em 2000, ano em que deixou o clube. Ele realizou 131 partidas e anotou quatro gols com a camisa alvinegra. Depois de defender o Corinthians, se transferiu para o Fluminense, rodou por diversas outras equipes do Brasil e ainda atuou por Schalke 04, da Alemanha, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.
Depois, já como ex-atleta, trabalhou nas categorias de base do Corinthians. Além disso, integrava a equipe Máster, que realiza jogos de exibição pelo País.
"O Corinthians se une aos parentes, amigos e fãs do atleta neste momento de muita dor pela perda precoce de Gilmar Fubá, que sem dúvida será lembrado pelo seu bom humor e pelos títulos conquistados no Timão. Sem dúvida, deixará saudades", escreveu o clube em suas redes sociais e no site oficial.

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