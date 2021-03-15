Retomada do Paulistão passa pelo MP-SP para decisão final

Após decreto na última semana do Governo do Estado de São Paulo, definindo que não poderiam haver partidas do Campeonato Paulista até o dia 30 de março, uma reunião com representantes da Federação Paulista de Futebol e do governo, chegaram a conclusão de que o futebol não precisará ser paralisado no estado, porém, cabe ao Ministério Público dar o último veredito sobre o caso.Por conta da paralisação, nesta quinta-feira (18), o jogo atrasado da terceira rodada do Paulistão entre São Bento e Palmeiras será disputada em Belo Horizonte, para que quando for retomado o estadual, não tenha nenhum time com jogos pendentes a jogar.
Há incerteza sobre o que o MP-SP pode decidir sobre a retomada da prática de esportes competitivos no estado, pois foi o mesmo quem recomendou que as atividades respeitem a fase mais restritiva da fase vermelha em São Paulo.
Em nota, a FPF esclareceu sobre o que foi discutido na manhã desta segunda-feira (15) e as próximas etapas do processo.- A Federação Paulista de Futebol reuniu-se na manhã desta segunda-feira (15) com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes, e Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, no Palácio dos Bandeirantes, para tratar da continuidade do Campeonato Paulista na Fase Emergencial. A FPF agora se reunirá com o Ministério Público Estadual. Por esta razão, as reuniões que estavam agendadas com os clubes nesta segunda-feira foram adiadas para terça-feira.