Futebol brasileiro mais uma vez se recusa a parar em meio à pandemia

Futebol
em meio à pandemia de Covid-19
é um assunto que já está há um ano nas mesas de debate sobre o esporte. Nesse período, presenciamos alguns momentos mais caóticos e outros mais leves. O novo coronavírus permaneceu bem presente durante todo esse tempo, mas muitos preferiram fechar os olhos e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Postura grave, a qual pagamos o preço até hoje, alguns inclusive, com suas vidas.
Com o Brasil
vivendo um terceiro pico da doença e voltando a ter números alarmantes em parte considerável de seu território, a interrupção de competições seria o caminho mais acertado. Mas em um meio onde não há inocentes eque dirigentes acumulam decisões e atitudes questionáveis, dificilmente veremos isso acontecer. A bola deve continuar rolando viva nos gramados país afora.
Esta última semana foi marcada pelo forte apelo do técnico Lisca Doido, que em rede nacional clamou para que a CBF interrompesse a Copa do Brasil. Pedido que também repetiu nas redes sociais do clube mineiro. Quem diria que o “Doido” se mostraria sensato. Só que esse mesmo Lisca, há quatro meses ignorou protocolos e comemorou uma vitória nos braços dos torcedores do Coelho. Atitude que foi lembrada por algumas figuras do futebol quando viram o treinador gritar por cuidados com a Covid-19.
O erro de Lisca no passado de forma alguma tira a legitimidade de seu protesto recente. Antes tarde do que nunca, ele aprendeu. Mas também é o exemplo das escolhas que muitos clubes e dirigentes fizeram no ano passado. Todos sempre souberam dos riscos da doença, mas, assim como em outros vários segmentos do país, decidiram “fazer a economia girar”. Ignorar riscos e manter as atividades se tornou unanimidade entre os clubes brasileiros. Os que tentaram resistir foram engolidos e em pouco tempo assimilaram o discurso.
Nem precisa ter boa memória para lembrar o caos que foi o início do Campeonato Brasileiro
do ano passado com centenas de jogadores contaminados, times completamente desfigurados em campo e funcionários dos clubes morrendo. Mas querem nos vender a ideia que tudo correu bem e que não há problemas em repetir a fórmula mesmo com o país voltando ao caos.
A decisão está nítida para quem quiser ver. Não há intenção de paralisar nada, e várias federações são coniventes. No Rio de Janeiro
, por exemplo, a Ferj já está pensando em experimentar a presença de público no Fla-Flu válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e os principais clubes da competição concordaram. Surreal. Apenas as federações de Santa Catarina, Paraná e Ceará paralisaram seus estaduais.
No contexto geral, o futebol é apenas mais um retrato da nossa sociedade. O Brasil virou isso aí mesmo. Nos resta torcer para não acontecer o pior.