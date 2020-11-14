21ª rodada do Brasileirão terá pelo menos 39 jogadores afastados pela Covid-19

Número de casos de coronavírus no futebol voltou a aumentar Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

39 jogadores e dois técnicos fora de ação por estarem contaminados pelo Apesar de boa parte da população brasileira agir como se a pandemia de Covid-19 já tivesse chegado ao fim, isso ainda está bem longe da realidade. Um reflexo disso é a quantidade de casos da doença que voltou a crescer entre jogadores de futebol no Brasil. A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro , que terá seus jogos neste sábado (14) e na segunda-feira (16), terá pelo menosfora de ação por estarem contaminados pelo novo coronavírus . Um total de 12 dos 20 times da competição serão desfalcados.

Os números que ainda podem aumentar, já que nem todas as equipes receberam todos os resultados dos testes, retrata apenas a Série A. Vale lembrar que o futebol brasileiro mantém em atividade às Séries B,C e D, a Copa do Brasil, e várias outras competições estaduais. Além de alguns times ainda participarem de competições internacionais como Libertadores e Sul-Americana, e ainda cederem atletas para seleções disputarem competições Fifa.

O alto número de casos de Covid-19 no futebol do país não é uma exclusividade do mês de novembro. Ainda em agosto, quando as competições voltaram a ter bola rolando, em apenas cinco dias, 50 jogadores foram infectados . Ou seja, desde o início há contaminação. Mesmo quando várias cidades no Brasil tiveram casos estabilizados, os atletas continuaram contraindo a doença. E agora, que as infecções voltaram a crescer em nove capitais brasileiras, como apontou nesta sexta-feira (13), o levantamento do sistema InfoGripe, assinado pela Fiocruz, com dados do Ministério da Sáude , o número de registros volta a ser elevado.

Infelizmente, os clubes devem continuar sofrendo com a Covid-19. Porque não há protocolo capaz de erradicar a doença. As medidas preventivas, tomadas nos treinos, jogos, transportes e hotéis, reduzem, mas não evitam o contágio. Vale lembrar que diferente do que aconteceu na bolha da NBA , os jogadores de futebol são liberados após os compromissos esportivos. E cada um leva sua vida como bem entende, vários já foram flagrados sem o menor cuidado com a doença. Assim, o ciclo se perpetuará e o combate seguirá prejudicado.

Jogadores seguem fazendo testes semanalmente, mas contaminação ainda é alta Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O time mais afetado dessa vez será o Santos, que não vai contar com 11 jogadores e o técnico Cuca, infectados pelo novo coronavírus. O Coritiba tem sete atletas e o técnico Rodrigo Santana fora de ação. Outras equipes 10 equipes vão perder jogadores: Palmeiras (5), Vasco (4), Ceará (2), Internacional (2), Corinthians (2), Fluminense (2), Atlético-MG (1), Botafogo (1), São Paulo (1), e Sport (1).