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Saúde

21ª rodada do Brasileirão terá pelo menos 39 jogadores afastados pela Covid-19

Dois treinadores também vão estar fora de ação devido ao novo coronavírus. Protocolos mais uma vez mostram que não são capazes de controlar as infecções

Públicado em 

14 nov 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Número de casos de coronavírus no futebol voltou a aumentar
Número de casos de coronavírus no futebol voltou a aumentar Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Apesar de boa parte da população brasileira agir como se a pandemia de Covid-19 já tivesse chegado ao fim, isso ainda está bem longe da realidade. Um reflexo disso é a quantidade de casos da doença que voltou a crescer entre jogadores de futebol no Brasil. A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá seus jogos neste sábado (14) e na segunda-feira (16), terá pelo menos 39 jogadores e dois técnicos fora de ação por estarem contaminados pelo novo coronavírus. Um total de 12 dos 20 times da competição serão desfalcados.
Os números que ainda podem aumentar, já que nem todas as equipes receberam todos os resultados dos testes, retrata apenas a Série A. Vale lembrar que o futebol brasileiro mantém em atividade às Séries B,C e D, a Copa do Brasil, e várias outras competições estaduais. Além de alguns times ainda participarem de competições internacionais como Libertadores e Sul-Americana, e ainda cederem atletas para seleções disputarem competições Fifa.

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O alto número de casos de Covid-19 no futebol do país não é uma exclusividade do mês de novembro. Ainda em agosto, quando as competições voltaram a ter bola rolando, em apenas cinco dias, 50 jogadores foram infectados. Ou seja, desde o início há contaminação. Mesmo quando várias cidades no Brasil tiveram casos estabilizados, os atletas continuaram contraindo a doença. E agora, que as infecções voltaram a crescer em nove capitais brasileiras, como apontou nesta sexta-feira (13), o levantamento do sistema InfoGripe, assinado pela Fiocruz, com dados do Ministério da Sáude, o número de registros volta a ser elevado.
Infelizmente, os clubes devem continuar sofrendo com a Covid-19. Porque não há protocolo capaz de erradicar a doença. As medidas preventivas, tomadas nos treinos, jogos, transportes e hotéis, reduzem, mas não evitam o contágio. Vale lembrar que diferente do que aconteceu na bolha da NBA, os jogadores de futebol são liberados após os compromissos esportivos. E cada um leva sua vida como bem entende, vários já foram flagrados sem o menor cuidado com a doença. Assim, o ciclo se perpetuará e o combate seguirá prejudicado.
Corinthians coronavírus
Jogadores seguem fazendo testes semanalmente, mas contaminação ainda é alta Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O time mais afetado dessa vez será o Santos, que não vai contar com 11 jogadores e o técnico Cuca, infectados pelo novo coronavírus. O Coritiba tem sete atletas e o técnico Rodrigo Santana fora de ação. Outras equipes 10 equipes vão perder jogadores: Palmeiras (5), Vasco (4), Ceará (2), Internacional (2), Corinthians (2), Fluminense (2), Atlético-MG (1), Botafogo (1), São Paulo (1), e Sport (1).
É muito preocupante, mas há de se destacar que nessa equação do futebol brasileiro não há inocentes. É um risco que todos assumiram como parte do processo: CBF, federações estaduais e clubes. Ninguém foi engando. Todos escolheram essa situação. É torcer para que o pior não aconteça.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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