CBF vê competições somarem quase 50 jogadores com Covid-19 em cinco dias

Quatro jogadores do Atlético-GO testaram positivo para o novo coronavírus Crédito: Comunicação/ACG

47 casos de Covid-19 entre jogadores e outros profissionais envolvidos no Entre a última sexta-feira (07) e a noite de terça-feira (11), os clubes que disputam as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro , competições iniciadas no último fim de semana, registraramentre jogadores e outros profissionais envolvidos no futebol . Os registros de atletas infectados pelo novo coronavírus foram feitos por cinco times: CSA-AL (18 jogadores), Imperatriz-MA (12 jogadores), Goiás (10 jogadores), Atlético-GO (4 jogadores) e Corinthians (2 jogadores e um colaborador).

Com apenas uma rodada disputada nos campeonatos, esse número é um alerta importante. São atletas e outros profissionais que ficam em trânsito por aeroportos e hotéis pelo país, e consequentemente estão mais expostos ao vírus. Em um curto espaço de tempo a quantidade de casos já é significativa. O risco é real, e todos os envolvidos estão cientes disso.

No final do mês de junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Comissão Nacional de Clubes (CNC), que contou com representantes dos 40 clubes envolvidos nas duas principais divisões do futebol nacional, definiram as datas que as séries A e B seriam iniciadas. A data de início da Série C foi anunciada logo no início de julho, após entendimento da CBF com os clubes. Ou seja, todos concordaram.

Entretanto, o pipocar no número de casos já provoca preocupação nos clubes e também na entidade máxima do futebol brasileiro. Revisitar e promover mudanças nos protocolos de testes de Covid-19, com o Campeonato Brasileiro em andamento, é um atestado que a CBF não deixou tudo planejado como deveria.

CSA está sofrendo com surto de Covid-19.O total de 18 jogadores adquiriu a doença Crédito: Augusto Oliveira/ASCOM CSA

Só agora a entidade compreendeu que mesmo que auxilie as equipes com a testagem, o país possui realidades diferentes. Nem todos os times terão acesso aos testes do Hospital Albert Einstein, em São Paulo , com a agilidade que o contexto pede. Por isso, a CBF abriu o leque para laboratórios locais atenderem as equipes. Outra alteração importante é que a obrigatoriedade dos testes de Covid-19 para todos os jogadores inscritos no Campeonato Brasileiro passa a valer só agora a partir da segunda rodada. Beira o inacreditável isso já não estar estabelecido desde o início. Falha gravíssima.

Um fator importante nessa equação é a política de cada clube com relação às medidas de isolamento no período entre os jogos. Nem todos os clubes seguem as mesmas regras . Uns priorizam a concentração, outros liberam após as partidas. Há ainda aqueles que não possuem nem condições para manter os jogadores em algum lugar com mais privacidade.