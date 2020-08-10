Brasileirão rodada 1: 40% do pulmão comprometido e bicada do Galo no Flamengo

Bruno Henrique teve a chance de abrir o placar para o Flamengo, mas chutou na trave Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Do que rolou dentro de campo, os times visitantes mostraram que sem a pressão do torcedor da casa, a missão de conseguir uma vitória, ou ao menos beliscar um pontinho, longe de seus domínios fica um pouco mais fácil. Que o digam, Internacional, Athletico-PR, Atlético-MG e até mesmo o Bragantino. Desses resultados, sem dúvida, o que mais chama a atenção é a vitória do Galo sobre o Flamengo em pleno Maracanã.

FLAMENGO PAROU NO GALO

Galo comemora após gol contra de Filipe Luís Crédito: Pedro Souza/Atlético

Atual campeão e favorito ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi surpreendido pelo Atlético-MG e saiu de campo derrotado, em pleno Maracanã, o que não acontecia há com seu time principal há mais de um ano. O revés está longe de ser o fim do mundo, mas mostra que o Rubro-Negro terá que se reinventar sob o comando de Domènec Torrent para defender o título nacional. Não faltou posse de bola e nem chutes a gol, mas a pontaria não estava em dia e o entrosamento pareceu enferrujado.

Vale destacar aqui que mesmo campeão carioca, o Flamengo versão 2020 já dava leves sinais que não tinha o mesmo volume de 2019, mas levou a taça porque os rivais locais ainda estão bem abaixo. O cenário de treinos em meio a pandemia, o hiato sem jogos desde o fim do Estadual e a recém mudança de treinador são fatores que devem ser levados em conta. Mas pela base que tem, o Rubro-Negro tinha que ter apresentado mais contra o Galo. Faltou organização e criatividade ao time de Dome. E suas substituições apenas incharam a equipe de atacantes sem promover a mudança de postura necessária. Há muito trabalho pelo caminho.

Já o repaginado Atlético-MG de Jorge Sampaoli mostrou que não está a passeio no Brasileirão. Muito bem postado dentro de campo e com mudanças de formação que se mostraram acertadas ao longo da partida, conseguiu neutralizar o Flamengo, e isso é mérito. Não dá para dizer que o Galo só venceu porque o Flamengo jogou mal. O time mineiro contou com gol contra de Filipe Luís, mas conquistou o resultado merecidamente. Olho nesse time!

CORONAVÍRUS É UM INIMIGO PERIGOSO E TODO CUIDADO É POUCO

Árbitro comunica aos jogadores do São Paulo o adiamento da partida Crédito: ~Reprodução/TV Globo

A retomada do futebol brasileiro somada a flexibilização de várias atividades no Brasil oferecem à sociedade a falsa sensação de normalidade. Por mais que parte significativa da população já começa a retornar a seus postos de trabalho, vivemos em um país de dimensões continentais e que abriga diferentes realidades com relação à Covid-19. Um exemplo disto foi presenciado no Estádio da Serrinha, em Goiânia neste domingo (09). A partida entre Goiás e São Paulo foi adiada minutos antes da bola rolar porque dez jogadores do time esmeraldino testaram positivo para o coronavírus, e o clube só foi comunicado do resultado pela manhã. Dos dez infectados, oito seriam titulares no jogo.

A doença que já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil ainda não está controlada e é preciso ter muito cuidado. O acontecimento também expõe a falta de organização da CBF, responsável pela mediação entre os clubes e os laboratórios autorizados a realizarem testes. Sem contar a decisão de adiar a partida, que só foi sacramentada com o time do São Paulo já dentro de campo.

TIRO CURTO

Diego Souza fez o gol contra seu ex-time, o Fluminense Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA