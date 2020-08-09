Na estreia de Dome, Flamengo é derrotado pelo Atlético-MG com gol contra de Filipe Luís

Na estreia de Domènec Torrent, o Flamengo iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro com o 'pé esquerdo'. O Rubro-Negro recebeu o Atlético-MG, no Maracanã, e acabou derrotado por 1 a 0, na primeira rodada do Brasileirão. Aniversariante do dia, Filipe Luís foi infeliz e acabou marcando um gol contra que definiu a partida.
Sem somar pontos, a equipe de Domènec Torrent volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Atlético-GO, no estádio Olímpico, às 20h30, pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, às 19h15, o Atlético-MG recebe o Corinthians, no Mineirão.
Quem não faz... A partida começou muito equilibrada, com as equipes se respeitando em campo. A primeira grande oportunidade foi do Flamengo. Logo aos 7 minutos, Bruno Henrique foi lançado, driblou o goleiro Rafael, e, sem ângulo, acabou acertando o pé da trave. Gabigol, que entrava sozinho no meio da área, reclamou com o companheiro de ataque. Aos 19, Everton Ribeiro fez boa jogada individual pela direita e chutou de fora da área, obrigando Rafael a fazer boa defesa. O Atlético-MG forçava as jogadas pela ponta esquerda do ataque, tentando explorar as costas de Rafinha. Funcionou. Aos 23 minutos, Guilherme Arana subiu ao ataque e cruzou forte para dentro da área. Filipe Luís, aniversariante do dia, tentou cortar, mas acabou jogando contra o próprio gol e o Galo abriu o placar.
Pressão do FlaApós o gol, o Flamengo ficou mais ofensivo e saiu em busca do gol de empate. Aos 25, Gabigol fez um bonito lançamento para Arrascaeta sair cara a cara com Rafael. O goleiro do Galo foi rápido e abafou a finalização do uruguaio. Pressionada, a zaga do Atlético-MG errou em alguns momentos a saída de bola e o Rubro-Negro quase aproveitou. Aos 31, Gabigol roubou a bola na intermediária, tabelou com Everton Ribeiro, mas acabou chutando para fora. O Galo se fechou e quase ampliou em um contra-ataque. Nathan saiu em velocidade e lançou Savarino. O atacante saiu cara a cara com Diego Alves, mas o goleiro do Flamengo fez uma boa defesa. O Rubro-Negro dominava a partida, mas esbarrou na boa marcação do time mineiro.
Lá e cáO Segundo tempo começou frenético, com chances de gol para os dois lados. Logo aos 4 minutos, Gabigol foi lançado em velocidade e saiu de frente para o gol de Rafael. O atacante finalizou desequilibrado, pressionado pela marcação de Júnior Alonso, e a bola foi pra fora. Aos 10, o Atlético respondeu com um chute forte de Guilherme Arana, de fora da área, obrigando Diego Alves a fazer grande defesa.
Estreia com derrotaO Atlético-MG marcava bem, e, apesar de ter mais a bola, o Rubro-Negro encontrava dificuldade para criar chances de finalizar. Com a permanência do 1 a 0 no placar, Domènec Torrent promoveu mudanças ofensivas na equipe do Flamengo com as entradas de Pedro, Michael e Vitinho. Com cinco atacantes em campo, a equipe de Dome pressionou o Galo, mas de forma desordenada, sem criação no meio-campo. Sampaoli fechou sua equipe com as substituições e o time mineiro, com sua boa marcação, suportou a pressão para garantir a vitória fora de casa.
FICHA TÉCNICA FLAMENGO 0 X 1 ATLÉTICO-MGEstádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Data: 09/8/2020, às 16hÁrbitro: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP).VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)Gramado: RegularCartão Amarelo: Gabriel (CAM); Bruno Henrique, Pedro (FLA)Cartão Vermelho: -
GOL: Filipe Luís 23' 1º (0-1);
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent) Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Vitinho, 34' 2Tº), Arrascaeta (Pedro, 15' 2) e Everton Ribeiro (Michael, 27' 2ºT); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
ATLÉTICO-MG: (Técnico Jorge Sampaoli)Rafael, Guga, Gabriel (Jair, 42' 1ºT), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Hyoran, 22' 2Tº) e Nathan (Keno, 32' 2ºT); Savarino (Bueno, 22' 2ºT) e Marquinhos (Marrony 22' 2ºT)