Calendário promete: Brasileirão vai começar com pelo menos 3 jogos adiados

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

Com o início adiado por conta da pandemia do novo coronavírus , o Brasileirão começa no próximo sábado (08). Para dar seu cartão de boas-vindas, sua primeira rodada já terá três partidas adiadas, mostrando que o calendário do futebol brasileiro vai ser uma verdadeira colcha de retalhos. Claro que muito disso ocorre pelo momento delicado que o país vive, mas a falta de flexibilidade de federações também contribuem muito para esse cenário.

Por conta da classificação de Corinthians e Palmeiras para a grande final do Paulistão, que acontece em confrontos de ida a volta, com a primeira partida nesta quarta-feira (05) e o segunda no sábado (08), os jogos das duas equipes paulistas na primeira rodada do Brasileirão foram adiados. Ou seja, Palmeiras x Vasco e Corinthians x Atlético Goianiense não serão realizados no próximo fim de semana e muito menos têm uma data prevista para acontecer.

E em um cenário com calendário espremido e com jogos sem a presença de torcedores, em que o mando de campo não fará nenhuma diferença, qual a necessidade de uma final em jogos de ida e volta? O Paulistão poderia ser definido em jogo único na quarta, e pronto. Mas parece que não há interesse em minimizar os problemas.

Além dos dois jogos envolvendo os times paulistas, a CBF também adiou Botafogo x Bahia. O time baiano disputa a final do Estadual contra o Atlético de Alagoinhas. As partidas acontecem na quarta-feira e no sábado, um dia antes do duelo com o Glorioso pelo Brasileirão. Por isso o jogo não acontecerá.

O número de jogos adiados vai aumentar em breve, já que no Rio Grande do Sul, o Gaúchão terá a decisão do segundo turno disputada nesta quarta entre Grêmio e Internacional. A grande final da competição está prevista para duas partidas a partir do próximo fim de semana, mas a federação estuda mudar a fórmula para jogo único e assim interferir menos no Brasileirão.

Vasco não vai estrear pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana Crédito: Agência Lance

Dessa forma, o vencedor jogo desta quarta entre Inter e Grêmio terá seu jogo adiado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja: Coritiba x Inter ou Grêmio x Fluminense será adiado.