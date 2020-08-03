Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Calendário promete: Brasileirão vai começar com pelo menos 3 jogos adiados

A distribuição das partidas no calendário inchado do futebol brasileiro já é uma dificuldade natural. Imagine em um  ano prejudicado por uma pandemia

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:12

Públicado em 

03 ago 2020 às 15:12
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação
Com o início adiado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Brasileirão começa no próximo sábado (08). Para dar seu cartão de boas-vindas, sua primeira rodada já terá  três partidas adiadas, mostrando que o calendário do futebol brasileiro vai ser uma verdadeira colcha de retalhos. Claro que muito disso ocorre pelo momento delicado que o país vive, mas a falta de flexibilidade de federações também contribuem muito para esse cenário.
Por conta da classificação de Corinthians e Palmeiras para a grande final do Paulistão, que acontece em confrontos de ida a volta, com a primeira partida nesta quarta-feira (05) e o segunda no sábado (08), os jogos das duas equipes paulistas na primeira rodada do Brasileirão foram adiados. Ou seja, Palmeiras x Vasco e Corinthians x Atlético Goianiense não serão realizados no próximo fim de semana e muito menos têm uma data prevista para acontecer.

Veja Também

Domènec Torrent tem o desafio de manter o Flamengo em patamar elevado

Futebol brasileiro vive em um mundo paralelo durante a pandemia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi a primeira entidade a definir o retorno de suas competições, justamente para que as federações tivessem tempo de reorganizar suas competições. Mas ainda assim, a Federação Paulista de Futebol (FPF) conseguiu programar a final do Paulistão para a data que coincide com o início do Campeonato Brasileiro.
E em um cenário com calendário espremido e com jogos sem a presença de torcedores, em que o mando de campo não fará nenhuma diferença, qual a necessidade de uma final em jogos de ida e volta? O Paulistão poderia ser definido em jogo único na quarta, e pronto. Mas parece que não há interesse em minimizar os problemas.
Além dos dois jogos envolvendo os times paulistas, a CBF também adiou Botafogo x Bahia. O time baiano disputa a final do Estadual contra o Atlético de Alagoinhas. As partidas acontecem na quarta-feira e no sábado, um dia antes do duelo com o Glorioso pelo Brasileirão.  Por isso o jogo não acontecerá.
O número de jogos adiados vai aumentar em breve, já que no Rio Grande do Sul, o Gaúchão terá a decisão do segundo turno disputada nesta quarta entre Grêmio e Internacional. A grande final da competição está prevista para duas partidas a partir do próximo fim de semana, mas a federação estuda mudar a fórmula para jogo único e assim interferir menos no Brasileirão.
Vasco vence Volta Redonda
Vasco não vai estrear pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana Crédito: Agência Lance
Dessa forma, o vencedor jogo desta quarta entre Inter e Grêmio terá seu jogo adiado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja: Coritiba x Inter ou Grêmio x Fluminense será adiado.
E isso sem nem ter início Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, que vão mexer ainda mais com a rotina das equipes brasileiras. O calendário promete!

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Em boa fase e com atalho na Liga dos Campões, Neymar pode fazer história no PSG

Passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo deixa lição para técnicos brasileiros

Secretário de Esportes diz que Capixabão volta a ser disputado em outubro

Impacto do coronavírus no futuro do esporte é abordado em série documental

Covid-19: "novo normal" chegou ao futebol e vamos ter que nos acostumar

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados