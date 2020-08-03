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Futebol

Corinthians se recusa a fazer testes de Covid-19 antes da final do Paulista

Clube afirmou em reunião com a FPF que está concentrado desde a volta do futebol e por isso não precisa realizar testes para a doença. Palmeiras irá testar atletas antes dos jogos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:12

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:12

Elenco do Corinthians passou por testes quando retomou os treinos
Elenco do Corinthians passou por testes quando retomou os treinos Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Em reunião com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, nesta segunda-feira (3), Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, afirmou que o clube não irá realizar novos testes de coronavírus nos atletas antes dos jogos das finais do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras.
A informação foi divulgada pelo 'UOL Esporte' e pelo 'GloboEsporte.com'. O Timão alega que os atletas estão concentrados no CT Joaquim Grava desde a o retorno do futebol e que, por isso, não há necessidade de realizar novas testagens. O Palmeiras, no entanto, se posicionou contra a decisão do rival e irá testar os seu elenco na terça e na sexta-feira, vésperas dos jogos.
A decisão sobre obrigatoriedade ou não dos exames será de Moisés Cohen, diretor médico da FPF que estipulou o protocolo para volta do futebol no estado. 

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Vale lembrar que, no retorno após a paralisação, o Corinthians teve 23 casos positivos no elenco. Depois, Cantillo testou positivo e ficou afastado por 14 dias.
Na tarde de hoje, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que cumpriu todas as normas de isolamento exigidas pelo protocolo de segurança da Federação Paulista. O Timão aproveitou para alfinetar o Palmeiras, dizendo que o Verdão liberou seus atletas a cada partida, descumprindo o protocolo.

NOTA OFICIAL DO CORINTHIANS 

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer as informações equivocadas veiculadas na imprensa sobre a realização dos testes de Covid-19 em seus atletas.
Conforme o protocolo elaborado pela Federação Paulista de Futebol e seu comitê médico, aprovado e exigido pelo Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e prefeituras de todas as cidades dos clubes participantes, o Corinthians cumpriu o confinamento de seus atletas e comissão técnica, seguindo à risca o acordo, diferentemente da Sociedade Esportiva Palmeiras que descumpriu e liberou seus atletas depois de cada partida, o que nunca foi permitido.
No SCCP, além dos atletas e da comissão, também seguem o mesmo protocolo de confinamento na concentração todos os funcionários envolvidos nas atividades diárias do Centro de Treinamento. Além disso, o Clube realizou duas baterias de exames durante esse período.
Prezando a saúde desde o início da pandemia, o Corinthians zela pelos cuidados de seus atletas e colaboradores e, por isso, mantém sua delegação em confinamento há 14 dias, período este em que todos estão privados do convívio de suas famílias. Não aceitamos que o ônus da irresponsabilidade seja transferido para quem cumpriu todos esses requisitos.
A diretoria do Timão ressalta ainda que nenhuma tentativa de tumultuar o ambiente será admitida e repudia a prática que se repete há três anos, quando a equipe chegou às finais do Estadual consecutivamente."

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