Gabriel e Walter estão focados no tetra paulista pelo Corinthians

Crédito: Montagem LANCE!

O Corinthians tem várias motivações para vencer o Campeonato Paulista. Além de, claro, conquistar um título em cima do Palmeiras, seu maior rival, o Timão busca a conquista para conseguir o tetracampeonato consecutivo do estadual, feito que não acontece desde a década de 1910, quando o Paulistano foi campeão nos anos de 1916, 17, 18 e 19.

Dois jogadores entram nessa final com gostinho especial. O goleiro Walter e o volante Gabriel buscam o tetra no clube, já que ambos fizeram parte do tricampeonato consecutivo em 2017, 2018 e 2019.

Gabriel, que está no Corinthians desde 2017, é um jogador identificado com a torcida pela sua raça e disposição dentro de campo. O camisa cinco possui 147 jogos e 4 gols pelo Timão. Nessa temporada, o volante tem nove jogos, sendo sete como titular. Com o desfalque de Cantillo, o jogador assumiu de vez a posição e vem fazendo um bom papel no meio-campo, sendo um dos líderes de passes certos e desarmes.

- Sabemos da dificuldade do Paulistão, e principalmente desta final. Vamos entrar focados e buscando muito nossos objetivos, respeitando o adversário que é muito forte. Mas sabendo da nossa qualidade e da nossa luta para chegar até aqui. Poder conquistar esse título pela quarta vez com essa camisa seria um orgulho imenso – afirmou.

Já Walter chegou no Corinthians em 2013, e já realizou 76 jogos pelo clube. Mesmo sendo reserva do ídolo Cássio, é visto como um grande goleiro e tem a confiança do grupo. Nessa temporada jogou uma partida como titular. No Timão, Walter conquistou cinco títulos: Dois campeonatos brasileiros (2015/2017), além de três paulistas (2017/2018/2019).

- Feliz em poder chegar em mais uma final pelo Corinthians, por tudo que passamos na competição e todo esforço e dedicação de todo mundo. Sabemos que vai ser uma grande final, e dois jogos muito disputados. Sabemos que vai ser uma final difícil, mas vamos trabalhar e dar nosso máximo para conquistar esse título – disse o arqueiro.