Luxemburgo elogia Palmeiras e volta atenções para o Corinthians

Crédito: Palmeiras venceu a Ponte com gol de Patrick de Paula e está na final do Paulista (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo, e conquistou uma vaga na final do Campeonato Paulista, que será disputada contra o Corinthians em duas partidas. O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou a dificuldade do jogo no Allianz e parabenizou a equipe pela conquista.

- O jogo foi difícil. O time da Ponte Preta joga duro e forte, mas não é desleal, é importante salientar isso. A gente sabia o que ia encontrar. É que nós não tivemos medo de jogar. No primeiro tempo, nós criamos diversas situações para poder fazer gols e eu fiquei satisfeito – disse o treinador na coletiva de imprensa após o triunfo.

- Queria dar os parabéns para os meninos, todos os jogadores, porque mesmo os mais velhos são meninos. Eles conquistaram uma vitória importante e chegamos à final. Agora vamos preparar bem para a final de dois jogos contra um time forte, um clube de tradição. Temos que estar muito bem preparados – complementou.Apesar da boa atuação e também dos números conquistados até o momento, como a melhor campanha geral e a melhor defesa, Luxemburgo mantém-se cauteloso e diz que, agora, a situação é outra, já que, na final contra o Corinthians, nada disso importa.

- Tudo isso são números. Tem que zerar tudo isso daí e saber que já tem dois jogos finais. E começa do zero. A única vantagem que nós temos é poder jogar em casa o segundo jogo, mas também estamos sem nossos torcedores. Então, agora é zerar a cabeça dessas coisas que nós temos, é o trabalho que nós estamos fazendo, que já está dentro do corpo e cabeça de cada um. Agora precisa trabalhar o Corinthians, a maneira como ele joga, as situações de jogo que ele tem, tudo isso a gente começa a trabalhar – finalizou.