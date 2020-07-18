CBF anuncia parceria com o Hospital Albert Einstein para testes de Covid-19

Crédito: Rogério Caboclo é o atual presidente da CBF (Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou uma importante medida no combate ao coronavírus nesta sexta-feira. A entidade fechou uma parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein para a realização de testes do Covid-19 em atletas que disputam competições nacionais antes dos jogos.

Em uma nota oficial, a CBF, que irá arcar com todos os custos do processo, afirmou que a intenção da parceria é a padronização do sistema de prevenção aos clubes.

- Vamos retomar o futebol de forma segura. Oferecer um ambiente de proteção e confiança nos protocolos é o nosso compromisso com os protagonistas do futebol. Confiamos plenamente na excelência do Einstein para realização desse trabalho fundamental de testagem - afirmou Rogério Caboclo, presidente da CBF.De acordo com o comunicado, a CBF irá arcar com os testes para jogadores, comissões técnicas, árbitros e assistentes de cada partida de cada competição nacional.