Stop the count! Goleado outra vez, Flamengo tem a 2ª pior defesa do Brasileirão

Os jogadores do Flamengo pareciam não acreditar no que acontecia em campo Crédito: Fernando Moreno/AGIF

Recém-derrotado nas urnas pelo democrata Joe Biden, Donald Trump tentou tirar a credibilidade da apuração dos votos nas eleições nos Estados Unidos. Em sua conta oficial no Twitter, o atual presidente disparou: “Stop the count” (pare a contagem) em tentativa desesperada de apontar uma suposta irregularidade no processo. Não deu certo. Certamente, o desejo do técnico do Flamengo Domènec Torrent era proferir as mesmas palavras ao ver seu time sofrer um gol atrás do outro do Atlético-MG , mas também não foi o que aconteceu. O Rubro-Negro perdeu por 4 a 0 para o Galo, na noite deste domingo (08).

Assim como Trump, Dome acusou o duro golpe ao sofrer a segunda goleada consecutiva no Brasileirão . “É muito doloroso sofrer oito gols em dois jogos, hoje foi muito diferente do jogo contra o São Paulo. Treinamos defensivamente dois dias nessa semana e temos de melhorar. Um time que quer ser campeão não pode sofrer tantos gols. Temos de melhorar, todos sabemos disso e estamos focados nisso. Vamos melhorar”, declarou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Não faltam fatos e estatísticas que comprovem que a defesa do Flamengo acumula péssimas atuações na temporada: 29 gols em 20 partidas no Campeonato Brasileiro, sendo 8 gols só nos últimos dois jogos. Dono da segunda pior defesa da competição, à frente apenas do lanterna Goiás . Além de derrotas elásticas que minam o psicológico do elenco. Algo inaceitável para a equipe que está na terceira colocação na tabela e sonha em levantar a taça ao fim do torneio, e ainda mira outros títulos como Libertadores e Copa do Brasil.

O desempenho defensivo do Flamengo é um problema grave e precisa ser resolvido urgente. Caso contrário resultará em breve em alguma eliminação e até mesmo no fim da passagem do técnico catalão pelo clube carioca. O desfalque de Rodrigo Caio e as constantes falhas individuais são justificativas que funcionam até certo ponto. Porque também há problema de posicionamento e de eficiência na saída de bola quando pressionado. Falhas que são corrigidas com treino.

O calendário apertado e a falta de treinos é um problema que atinge a todos, e não apenas o Flamengo. Logo, a defesa do clube não pode render menos que a dos outros 18 times do Brasileirão, sendo que várias também estão em outras competições. Isso é claro, também analisando o elenco do Flamengo e o quanto ele investiu. Independentemente destas situações, Dome tem que extrair um rendimento melhor de seus defensores.

NEM SEMPRE O ATAQUE VAI RESOLVER

Ultimamente, o ataque do Flamengo tem resolvido os jogos mesmo quando a defesa não vai bem. Entretanto, isso não aconteceu diante do Atlético-MG, mesmo com o clube mineiro oferecendo a bola ao time carioca. O Rubro-Negro teve 70% da posse de bola, finalizou 13 vezes, sendo 5 na direção do gol. Quando criou boas chances, parou no goleiro Everson e no travessão.