Natan vive momento especial no Flamengo e inspiração vem da família

Se hoje o jogador curte a boa fase com a camisa do Flamengo, é porque ele teve que lutar muito para conquistar seu espaço. Para entender um pouco como tudo começou, A Gazeta foi até a casa do atleta, em Nova Almeida, na Serra, para ouvir quem acompanha essa história desde os primeiros chutes na bola. A família de Natan abriu a casa e o coração para contar um pouquinho desta trajetória (Veja o vídeo acima).

Jogo por vcs sempre ❤️❤️❤️ https://t.co/BhEvHSWWkk — Natan Bernardo de Souza (@Natansouza0404) October 18, 2020

“Eu sempre falei com ele. 'Meu filho, se você tem talento seu sonho não vai acabar. Tudo tem o tempo de Deus, e vai chegar. Pode acreditar'. Muita gratidão por tudo que ele viveu, e está vivendo ainda", agradeceu Eliane da Conceição Francisco Bernardo de Souza, mãe de Natan. Já o pai, Severino de Souza Neto, lembrou que todo o esforço foi importante. "Valeu a pena o sacrifício que a gente fazia debaixo de chuva, debaixo de sol (para levar Natan aos treinos). É gratidão mesmo. Temos que agradecer muito a Deus e pedir para Ele dar bastante força ao Natan", se emocionou.

Flávia, Francieli e Felipe, irmãos de Natan, também mostram muito orgulho do irmão. “Eu nunca duvidei do talento dele. E ele também sempre foi muito perseverante. O Natan é uma pessoa maravilhosa. E ele é um pouquinho mais apegado a mim porque a Flávia puxava muito o pé dele", brincou Francieli.

Família de Natan o incentivou a ser jogador desde os primeiros chutes na bola Crédito: Fernando Madeira e Daniel Vorley/AGIF