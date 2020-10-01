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Garotada do Flamengo assume a responsabilidade e dá conta do recado

Crias das categorias de base rubro-negra mostram personalidade em nova atuação segura e provam que estão prontos para os próximos desafios

Públicado em 

01 out 2020 às 06:01
Redação de A Gazeta

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Gabriel Noga, Natan e Hugo foram bem mais uma vez com a camisa do Flamengo, assim como os outros atletas sub-20
Gabriel Noga, Natan e Hugo foram bem mais uma vez com a camisa do Flamengo, assim como os outros atletas sub-20 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo e Staff Images
Geralmente os clubes brasileiros recorrem aos jogadores de suas categorias de base quando a situação fica muito difícil. No Flamengo não foi diferente. Em meio a um surto de Covid-19 que infectou parte significativa do elenco, o Rubro-Negro buscou a solução nas suas crias do Ninho do Urubu. A garotada, que já tinha sido acionada no Brasileirão, mais uma vez deu conta do recado, desta vez na Libertadores.
Se a goleada por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, na noite desta quarta-feira (30), e consequentemente a classificação às oitavas de final deixam o clima em paz no Flamengo, pode colocar boa parte desse feito na conta dos meninos, que mostraram muita personalidade e foram decisivos na partida.

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Eleito o craque da partida, Bruno Henrique foi muito feliz em sua entrevista ao SBT ao reconhecer os méritos da garotada. Temos que frisar os garotos do Sub-20 que subiram e deram conta do recado. Jogaram muito contra o Palmeiras e hoje mais uma vez, os quatro lá de trás foram muito bem. Lincoln, um cara que nem sempre joga. Fica no banco, trabalha direitinho, não reclama. Jogou para car****, declarou o atacante.
Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Noga, o capixaba Natan e o lateral Ramon foram responsáveis por um setor inteiro do Flamengo. É claro que são auxiliados pelos demais jogadores que recompõe o sistema defensivo. Mas imagine o tamanho da responsabilidade de atuar em um jogo importante, em uma Libertadores, logo nos primeiros contatos com o profissional, e com menos de 20 anos. O jogo foi um grande desafio e os meninos se saíram muito bem.
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O goleiro Hugo fez sete defesas na partida, algumas com boa dose de dificuldade. O lateral-direito Matheuzinho deu assistência para primeiro gol rubro-negro no jogo. Gabriel Noga e Natan mostraram segurança na zaga, e o lateral-esquerdo Ramon mostrou qualidade, mesmo tendo mais trabalho defensivamente. E mesmo Lincoln, já profissional há duas temporadas, que tem apenas 19 anos, fez um gol e jogou bem.
O time o Del Valle não é ruim. Mesmo sofrendo quatro gols, criou muitas chances, Acabou parado pelo goleiro Hugo e também na incompetência de seus atacantes. Fato que só ressalta a relevância da atuação da garotada. Foram eles que deram o suporte para Arrascaeta, Bruno Henrique e cia resolverem o jogo.
É óbvio que não serão eternamente titulares. Estão preenchendo uma lacuna e em breve vão retornar para a reserva, alguns até para o Sub-20. Mas já deixaram um recado: se precisar, é só chamar.

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