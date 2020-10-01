  • Bruno Henrique fala sobre 'vapo' e rasga elogios a Lincoln e garotos do Flamengo: 'Deram conta do recado'
Autor de dois gols no Maracanã, atacante foi eleito pela Conmebol como o nome do jogo...
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:54

Crédito: AFP
O surto de Covid-19 no elenco do Flamengo forçou a entrada de uma série de jovens formados no Ninho do Urubu entre os titulares diante do Palmeiras, 1 a 1 no domingo, e nesta quarta-feira, na vitória por 4 a 0 sobre o Independiente Del Valle, que garantiu a vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores.
Autor de dois gols no Maracanã, Bruno Henrique - recuperado da Covid-19 - rasgou elogios aos Garotos do Ninho e também a Lincoln, que, apesar dos 19 anos, já faz parte do elenco principal há três anos e vinha sendo criticado.
- Enfrentei barreiras após a lesão no joelho. Voltei e peguei o vírus. Fica triste, é um momento que estamos vivendo no Brasil, expostos a todo momento. Cumprimos o protocolo junto com o Flamengo, que deu todo suporte a nós - afirmou o camisa 27 rubro-negro, antes de falar sobre os jovens companheiros:
Temos que frisar os garotos do Sub-20 que subiram e deram conta do recado. Jogaram muito contra o Palmeiras e hoje mais uma vez, os quatro lá de trás foram muito bem. Lincoln, um cara que nem sempre joga. Fica no banco, trabalha direitinho, não reclama. Jogou para caralho - completou o atacante.Ao marcar o quarto gol do Flamengo, Bruno Henrique comemorou, junto com outros rubro-negros, com o tradicional "vapo". O gesto eternizado por Gerson em 2019 foi feito pelo time do Independiente Del Valle há duas semanas, na goleada por 5 a 0 em Quito. O atacante falou sobre sobre a provocação rival.
- Futebol é isso. Tem que levar na esportiva. Eles comemoraram assim, e eu falei com o Gerson que ia comemorar assim com ele. Assim que é o futebol.

