A vez dos gringos: 30% dos técnicos no Brasileirão são estrangeiros

Dome (Flamengo), Sampaoli (Atlético-MG), Coudet (Internacional), Sá Pinto (Vasco), Abel Ferreira (Palmeiras) e Ramón Díaz (Botafogo) são os técnicos estrangeiros na Série A do Brasileiro Crédito: Divulgação

A abertura ao mercado internacional acontece porque há uma geral insatisfação com os trabalhos dos técnicos brasileiros, em sua maioria previsíveis e com pouca ousadia. Mesmo os que ainda conseguem resultados têm seus estilos questionados. Quando o Flamengo fechou com Jorge Jesus, provocou uma ruptura das contratações óbvias para fazer uma aposta. O resultado foi fenomenal, e fez com que os clubes se movimentassem. Agora, cada um busca o seu messias, porém também é perceptível que nem sempre as motivações são as mesmas.

SOLUÇÕES PENSADAS DE FORMAS DIFERENTES

Domènec Torrent (Flamengo), Jorge Sampaoli (Atlético-MG) e Eduardo Coudet (Internacional) representam projetos que foram pensados Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo - Bruno Cantini/Atletico e Ricardo Duarte/Internacional

Após ver Jorge Jesus decidir seguir para o Benfica, o Flamengo teve que ir ao mercado, e manteve a linha para trazer Domènec Torrent. Com abenção de Pep Guardiola, o catalão assumiu a missão de manter o Flamengo em patamar elevado. Assunto que discutiremos ao fim da temporada. Atlético-MG e Internacional também montaram projetos. O Galo viu o bom trabalho que Sampaoli realizou no Santos no ano passado e abriu os cofres para contar com o diferenciado treinador. Já o Colorado notou a evolução de Coudet e seu desempenho no Racing para decidir arriscar no treinador. Estudou e fez uma boa escolha.

Já Vasco, Palmeiras e Botafogo chegam aos gringos por meio de caminhos tortuosos. Ao demitir Ramon Menezes, o Cruz-Maltino recebeu várias negativas de treinadores brasileiros. Sá Pinto se mostrou uma opção possível, por isso desembarcou em São Januário. O Verdão tenta corrigir um erro. Quando trocou de técnico para a temporada apostou em Vanderlei Luxemburgo, que, mesmo com um bom elenco nas mãos e o título do Campeonato Paulista, fez um trabalho constrangedor.Abel Ferreira chega com status de um dos melhores da nova geração, mas terá que reconstruir a confiança do elenco.

O Botafogo está em seu quarto técnico na temporada. Don Ramón, técnico que carrega história vencedora no comando do River Plate, chega como quebra de paradigmas, mas também como um bombeiro para apagar esse incêndio que é o time alvinegro. O planejamento alvinegro não é exemplo, mas a escolha criativa aponta uma esperança que algo novo possa acontecer.

Ricarso Sá Pinto (Vasco), Abel Ferreira (Palmeiras) e Ramón Diaz (Botafogo) serão pressionados por resultados Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco - Cesar Grecco/Palmeiras - Divulgação

É interessante ver essa movimentação no país. Estar aberto para visões diferentes sobre futebol é muito bom e esse intercâmbio certamente se mostrará benéfico para a escola brasileira de treinadores. Agora é observar se os gringos vão resistir à forte pressão por resultados.