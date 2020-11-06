  • 'Bienvenido, Don Ramón!': Botafogo oficializa contratação de técnico Ramón Díaz, multicampeão no River
futebol

'Bienvenido, Don Ramón!': Botafogo oficializa contratação de técnico Ramón Díaz, multicampeão no River

Aos 61 anos, natural de La Rioja, na Argentina, foi oficializado na noite desta quinta-feira como novo comandante do Alvinegro...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 00:01

LanceNet

Crédito: Ramón Díaz é o novo técnico do Botafogo (Reprodução / Botafogo
Finalmente, o Botafogo tem um novo treinador. Trata-se do argentino Ramón Díaz, cuja oficialização era questão de tempo. Aos 61 anos, o profissional acertou com o Comitê de Futebol, assinou um pré-contrato e chega no Rio de Janeiro no sábado. Ele será o novo técnico estrangeiro da história do clube. O Botafogo volta a campo no domingo, contra o Bahia, em Salvador, às 18h15. O último trabalho de Ramón Díaz foi no Libertad, em 2019. Natural de La Rioja, ele é conhecido pela histórica passagem no River Plate na década de 90. No clube argentino, Diáz venceu o campeonato nacional seis vezes (três Apertura, dois Clausura e um Torneio Final) e a Libertadores da América, em 1996. No futebol argentino, ele também comandou o San Lorenzo campeão do Clausura de 2007.
Ramón Díaz será o quarto técnico do Botafogo nesta temporada. O clube começou 2020 com Alberto Valentim, que foi dispensado em março. Logo em seguida, Paulo Autuori assumiu o comando técnico, mas caiu em agosto, sendo sucedido por Bruno Lazaroni, que não demorou um mês no cargo. O Alvinegro é o 14º do Brasileiro, com 20 pontos.

