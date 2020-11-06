Porteiro do Z-4, Vasco inicia 2° turno do Brasileirão com alerta ligado

Mas para isso, o técnico Ricardo Sá Pinto vai precisar extrair o melhor de um elenco limitado, mas que possui alguns recursos interessantes a oferecer. Só assim vai conseguir superar a péssima fase no Brasileirão, competição em que o Vasco não vence desde o dia 13 de setembro, quando bateu o Botafogo por 3 a 2, em jogo válido pela 10ª rodada. De lá para cá foram seis derrotas e dois empates. São quase dois meses sem vitórias, inaceitável.