Vítima do próprio "Ramonismo" e de ato político, Ramon é desligado do Vasco

Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

O “Ramonismo” acabou. Na tarde desta quinta-feira (08), o Vasco anunciou que Ramon Menezes não é mais o técnico do clube. Decisão sustentada pelo retrospecto recente que acumula seis jogos sem vencer: quatro no Brasileirão e dois na Copa do Brasil, que resultaram na precoce eliminação na competição nacional. Mas que, na verdade carrega boa dose de motivação política.

A um mês das eleições do clube, uma fase ruim dentro de campo é muito prejudicial à campanha de Alexandre Campello, atual presidente e que busca sua reeleição. O desligamento de Ramon é muito mais uma resposta aos seus potenciais eleitores. Mostra movimentação para que dentro de campo a situação melhore. Se ele acertar no substituto, ainda que este tenha bons resultados apenas no início, já será suficiente para criar a imagem de salvador da pátria e garantir votos importantes no pleito cruz-maltino.

Ramon se tornou refém de seus próprios bons resultados. À frente de um elenco limitado e com poucas peças de qualidade, o treinador enfileirou bons resultados em seu início de trabalho e alimentou uma ilusão de que o Vasco poderia sonhar alto nas competições que disputa. Não pode.

Após se tornar sensação do Brasileirão e até figurar na liderança da competição, o Vasco também passou a ser melhor observado pelos rivais. E certamente não precisou de muito para entender que o elenco possui alguns jogadores fundamentais, que se anulados, fazem do Gigante da Colina um time inofensivo.