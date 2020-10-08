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Fora do comando

Vítima do próprio "Ramonismo" e de ato político, Ramon é desligado do Vasco

Após ver bons resultados no início de trabalho à frente de um elenco limitado, diretoria embarcou em uma ilusão. Rendimento caiu e sobrou para o técnico

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:14

Públicado em 

08 out 2020 às 16:14
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ramon Menezes será o novo treinador do Vasco
Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco  Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
O “Ramonismo” acabou. Na tarde desta quinta-feira (08), o Vasco anunciou que Ramon Menezes não é mais o técnico do clube. Decisão sustentada pelo retrospecto recente que acumula seis jogos sem vencer: quatro no Brasileirão e dois na Copa do Brasil, que resultaram na precoce eliminação na competição nacional. Mas que, na verdade carrega boa dose de motivação política.
A um mês das eleições do clube, uma fase ruim dentro de campo é muito prejudicial à campanha de Alexandre Campello, atual presidente e que busca sua reeleição. O desligamento de Ramon é muito mais uma resposta aos seus potenciais eleitores. Mostra movimentação para que dentro de campo a situação melhore. Se ele acertar no substituto, ainda que este tenha bons resultados apenas no início, já será suficiente para criar a imagem de salvador da pátria e garantir votos importantes no pleito cruz-maltino.

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Ramon se tornou refém de seus próprios bons resultados. À frente de um elenco limitado e com poucas peças de qualidade, o treinador enfileirou bons resultados em seu início de trabalho e alimentou uma ilusão de que o Vasco poderia sonhar alto nas competições que disputa. Não pode.
Após se tornar sensação do Brasileirão e até figurar na liderança da competição, o Vasco também passou a ser melhor observado pelos rivais. E certamente não precisou de muito para entender que o elenco possui alguns jogadores fundamentais, que se anulados, fazem do Gigante da Colina um time inofensivo.
O treinador tinha sua parcela de decisões equivocadas, mas em um elenco com Pikachu, Felipe Bastos, Marcos Junior, Ribamar, Henrique e vários outros jogadores questionáveis fica difícil demais fazer milagres em todos os jogos. Agora é esperar quem assumirá o comando do time. O treinador escolhido terá uma missão muito difícil pela frente.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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