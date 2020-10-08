Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Clássico em ótimo momento para o Flamengo e em péssima hora para o Vasco

Rubro-Negro não perde há cinco jogos e vê Pedro brilhar ao balançar as redes. Cruz-Maltino não vence há seis partidas. Qual o seu palpite para o clássico de sábado?

Públicado em 

08 out 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Reprodução Premiere e Alexandre Vidal/Flamengo
Reprodução Premiere e Alexandre Vidal/Flamengo Crédito: Cano será titular de um Vasco em má fase contra o Flamengo que vive grande momento com Pedro no ataque
A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta pelo Clássico dos Milhões. Às 17h do próximo sábado (10), Flamengo e Vasco vão entrar em campo em São Januário para uma partida entre times em realidades completamente diferentes. Sem perder há cinco jogos, o Rubro-Negro está mais entrosado, embalou e já mira o topo da tabela no Brasileirão. Já o Vasco não sabe o que é sair de campo com uma vitória há seis partidas.
Esta última rodada do Brasileirão escancara a diferença do momento vivido pelas duas equipes. O Flamengo de Domenèc Torrent venceu pela segunda vez seguida,  e de forma bem convincente: 3 a 0 sobre o Sport, e 3 a 1 em cima do Athletico-PR. O time encaixou e mantém seu poder de fogo mesmo sem a presença de Éverton Ribeiro e Arrascaeta, que defendem as seleções de Brasil e Uruguai, respectivamente.

Veja Também

Garotada do Flamengo assume a responsabilidade e dá conta do recado

Organização do Botafogo bastou para travar um Vasco que já perdeu o encanto

No ataque, Bruno Henrique voltou a jogar bem e dá mostras que a má fase ficou realmente para trás. Mas o grande destaque do time no momento é o atacante Pedro. Foram seis gols nas últimas cinco partidas. Nas 11 vezes que finalizou, dez foram na direção do gol. O atacante, que vive fase iluminada precisa em média de duas oportunidades para marcar um gol. Será perigosíssimo contra um Vasco que é uma das equipes que mais oferece chances de gol aos adversários no Brasileirão.
Se o momento do Flamengo é de ascenção, o Vasco vive seu pior momento desde o retorno do futebol nesse período de pandemia. São seis jogos sem vencer. O pífio aproveitamento de 11,1% nessas partidas se justifica em um time que marcou apenas dois gols e sofreu 10. A derrota para o Bahia é apenas mais um reflexo da fragilidade do time, que sofreu três gols ainda no primeiro tempo da partida.
O exaltado “Ramonismo”, que surpreendeu os rivais no início do Brasileirão já perdeu seu encanto. O time que tem suas referências em Castán, Andrey, Benítez e Cano sofre com a fragilidade do seu elenco e a má fase de Talles Magno. Ramon também precisa ser cobrado por insistir em apostas que não vem dando certo. É o caso de Pikachu, que faz uma temporada terrível e se mantém no time titular. Inexplicável.
Já diz o ditado que “clássico é clássico”. Mas o Flamengo entrará em campo confiante pela boa fase, e uma vitória pode deixar o time de Dome ainda mais próximo do topo da tabela. Já o Vasco, em caso de derrota, pode até ver seu treinador ser demitido. Mas também não há chance melhor de retomar o ânimo do que superar um grande desafio. Um clássico cheio de ingredientes, e que certamente terá impactos dos dois lados.
* Ramon Menezes foi demitido do Vasco no início da tarde de quinta-feira (08)

Veja Também

Revezar jogadores funciona ou rodízio bom é só na churrascaria?

Campeonato Brasileiro se divide entre certezas e surpresas

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama flamengo Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados