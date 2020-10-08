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Brasileirão

Pedro brilha mais uma vez e Flamengo vence o Sport no Maracanã

O time de Domènec Torrent alcançou os 24 pontos e coloca pressão sobre os rivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 21:30

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 21:30

Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Sport
Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Sport Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Um Flamengo cada vez mais próximo do topo da tabela do Brasileirão. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, nesta quarta-feira (07) no Maracanã, o time de Domènec Torrent alcançou os 24 pontos e coloca pressão sobre os rivais no início da 14ª rodada do Brasileirão. Os gols da noite foram de Pedro (2) e Gustavo Henrique.
Assim como na última rodada, contra o Athletico, o Flamengo resolveu a parada no Maraca após 45 minutos iniciais sem gols e de emoções raras. Contudo, desta vez o time não contou com a entrada de Everton Ribeiro (ou Arrascaeta), e sim com o crescimento de Gerson, Diego, Isla e a estrela de Pedro.
O Sport, por sua vez, não conseguiu segurar o ímpeto do rival e teve uma série de três vitórias seguidas interrompida. A equipe de Jair segue com 20 pontos. 
Por mais que Flamengo e Sport tenham entrado em campo com formações táticas semelhantes, atuando no 4-2-3-1, as estratégias de Dome Torrent e Jair Ventura foram bem diferentes e moldaram a partida no primeiro tempo. Os mandantes tiveram a posse de bola e ocuparam o campo de ataque, mas, diante de um rival bem postado na frente de sua área, encontrou dificuldades na criação. Já o Leão da Ilha aguardava a hora de contra-atacar em velocidade.
Sem Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Flamengo teve Gerson pelo lado direito e Diego centralizado. Se o "Coringa" conseguiu, por vezes, repetir a dobradinha que o camisa 7 faz com Isla, o camisa 10 fez um primeiro tempo pragmático. Lento na troca de passes, o time de Dome passou a forçar os cruzamentos.
Isla foi quem acertou o único cruzamento, aos 27, e Pedro cabeceou forte, mas Luan Polli fez grande defesa, no lance de maior emoção antes do intervalo. O Leão, aproveitando alguns vacilos defensivos do Flamengo, até contra-atacou, mas não chegou a exigir muito de Hugo Souza, que fez intervenções seguras.

SEGUNDO TEMPO FATAL 

Após 45 minutos em que a estratégia do Sport mostrou-se mais eficiente, o Flamengo voltou sem mudanças, enquanto Jair Ventura precisou substituir Sander por Anderson Juba. De um jogo sem grandes emoções e sem gols, o time de Domènec Torrent partiu para um 3 a 0 em apenas quinze minutos.
Com ritmo mais intenso e forçando o jogo pelo lado, Pedro abriu o placar em lance parecido com o do primeiro tempo. A diferença é que Isla cruzou para Bruno Henrique, que ajeitou e deixou o centroavante em condições de marcar pela quinta partida consecutiva. O Flamengo continuou em cima e, aos nove, Diego cobrou escanteio, Gustavo Henrique, sozinho, ampliou no Maraca: 2 a 0.
Preso até então, o Sport se soltou e sofreu o castigo. Em boa jogada trabalhada, BH serviu Pedro, que dominou no peito e tocou na saída de Luan: o sexto gol em cinco jogos do centroavante que minimiza a ausência de Gabriel Barbosa.
Com o placar resolvido, o cenário da partida voltou ao que foi na primeira etapa. O Flamengo com a posse de bola, até com uma agressividade maior, e o Leão da Ilha resguardado. Apesar das várias mudanças, o placar persistiu sem grandes chances - tanto para o rubro-negro carioca quanto para o de Recife.

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