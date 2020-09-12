Campeonato Brasileiro se divide entre certezas e surpresas

Thiago Galhardo e Marinho estão jogando muito no Brasileirão Crédito: Ricardo Duarte/Internacional e Ivan Storti/Santos

Neste fim de semana, o Brasileirão chega à sua décima rodada. Um quarto do campeonato se passou e já é possível perceber resultados esperados, mas também notar a imprevisibilidade que tradicionalmente se manifesta na principal competição nacional.

Quem poderia dizer que a esta altura o Vasco estaria entre os seis primeiros colocados? Ou que o meia-atacante Thiago Gallardo, do Internacional, é o craque da competição até aqui, e já acumula oito gols, que o colocam na artilharia. Qualquer um que apostasse nesse cenário provavelmente teria seu ponto e vista sob certa desconfiança. Mas convenhamos que esse é até um dos pontos positivos do Brasileirão: o inesperado sempre pode dar o ar da graça.

Mesmo assim, em meio às surpresas, os favoritos já começam a despontar e mostrar que vão forte na luta pelo título. Sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional lidera o campeonato e já provou que vai lutar pelo título até o fim. Com um bom elenco, o Colorado joga um futebol eficiente e ainda não sentiu a ausência de Guerrero, que não atua mais nesta temporada por conta de uma lesão no joelho direito.

Flamengo entrou como o grande favorito ao título, perdeu os dois primeiros jogos, mas já se recuperou Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

DESTAQUES

Entre os protagonistas do espetáculo, Thiago Galhardo e Marinho despontam como os principais jogadores neste início de campeonato. O meia do Internacional passou a atuar adiantado e se tornou a referência ofensiva da equipe. Está jogando muito. Mostra frieza e poder de definição para garantir triunfos para o time colorado. Sempre visto como um jogador irregular, Galhardo está provando ser fundamental à sua equipe.

No Santos, o folclórico Marinho, que sempre foi visto como chacota ou em memes na internet, já acumula seis gols, três assistências, nove participações diretas em gols e 48 faltas sofridas. O atacante é responsável direto pelos bons resultados do Peixe. Vive uma fase iluminada e vem dando muito trabalho aos defensores rivais.

Além dos dois craques improváveis, também podemos destacar as boas fases de Cano e Benitez no Vasco, e Luciano no São Paulo. O Flamengo, dono de um elenco recheado de bons jogadores, vê em Gabigol e Everton Ribeiro seus principais destaques até aqui. Além das boas atuações do volante Thiago Maia, que já virou xodó da torcida.