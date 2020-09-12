Campeonato Brasileiro se divide entre certezas e surpresas

Neste fim de semana, o Brasileirão
chega à sua décima rodada. Um quarto do campeonato se passou e já é possível perceber resultados esperados, mas também notar a imprevisibilidade que tradicionalmente se manifesta na principal competição nacional.
Quem poderia dizer que a esta altura o Vasco estaria entre os seis primeiros colocados? Ou que o meia-atacante Thiago Gallardo, do Internacional, é o craque da competição até aqui, e já acumula oito gols, que o colocam na artilharia. Qualquer um que apostasse nesse cenário provavelmente teria seu ponto e vista sob certa desconfiança. Mas convenhamos que esse é até um dos pontos positivos do Brasileirão: o inesperado sempre pode dar o ar da graça.
Mesmo assim, em meio às surpresas, os favoritos já começam a despontar e mostrar que vão forte na luta pelo título. Sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional lidera o campeonato e já provou que vai lutar pelo título até o fim. Com um bom elenco, o Colorado joga um futebol eficiente e ainda não sentiu a ausência de Guerrero, que não atua mais nesta temporada por conta de uma lesão no joelho direito.
Entre os protagonistas do espetáculo, Thiago Galhardo e Marinho despontam como os principais jogadores neste início de campeonato. O meia do Internacional passou a atuar adiantado e se tornou a referência ofensiva da equipe. Está jogando muito. Mostra frieza e poder de definição para garantir triunfos para o time colorado. Sempre visto como um jogador irregular, Galhardo está provando ser fundamental à sua equipe.
No Santos, o folclórico Marinho, que sempre foi visto como chacota ou em memes na internet, já acumula seis gols, três assistências, nove participações diretas em gols e 48 faltas sofridas. O atacante é responsável direto pelos bons resultados do Peixe. Vive uma fase iluminada e vem dando muito trabalho aos defensores rivais.
Além dos dois craques improváveis, também podemos destacar as boas fases de Cano e Benitez no Vasco, e Luciano no São Paulo. O Flamengo, dono de um elenco recheado de bons jogadores, vê em Gabigol e Everton Ribeiro seus principais destaques até aqui. Além das boas atuações do volante Thiago Maia, que já virou xodó da torcida.
Ainda tem muita bola para rolar, mas já temos uma noção do que virá pela frente: mais emoção e equilíbrio que no ano passado.