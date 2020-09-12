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Futebol

Campeonato Brasileiro se divide entre certezas e surpresas

Após um quarto de seus jogos disputados, Brasileirãovê favoritos se consolidarem. Já entre os protagonistas, Thiago Galhardo e Marinho vivem fase iluminada

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

12 set 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Thiago Galhardo e Marinho estão jogando muito no Brasileirão
Thiago Galhardo e Marinho estão jogando muito no Brasileirão Crédito: Ricardo Duarte/Internacional e Ivan Storti/Santos
Neste fim de semana, o Brasileirão chega à sua décima rodada. Um quarto do campeonato se passou e já é possível perceber resultados esperados, mas também notar a imprevisibilidade que tradicionalmente se manifesta na principal competição nacional.
Quem poderia dizer que a esta altura o Vasco estaria entre os seis primeiros colocados? Ou que o meia-atacante Thiago Gallardo, do Internacional, é o craque da competição até aqui, e já acumula oito gols, que o colocam na artilharia. Qualquer um que apostasse nesse cenário provavelmente teria seu ponto e vista sob certa desconfiança. Mas convenhamos que esse é até um dos pontos positivos do Brasileirão: o inesperado sempre pode dar o ar da graça. 

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Mesmo assim, em meio às surpresas, os favoritos já começam a despontar e mostrar que vão forte na luta pelo título. Sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional lidera o campeonato e já provou que vai lutar pelo título até o fim. Com um bom elenco, o Colorado joga um futebol eficiente e ainda não sentiu a ausência de Guerrero, que não atua mais nesta temporada por conta de uma lesão no joelho direito.
Após um começo ruim, o Flamengo voltou a jogar bem e já aparece no retrovisor do líder. O São Paulo, apesar de irregular, alcançou bons resultados. O AtléticoMG, de Sampaoli, tem muito potencial, assim como o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, que mesmo inconstante já ocupa o quarto lugar na tabela. Intruso no ninho só o Vasco, que apesar do revés para o Atlético-GO na última rodada, pode ser considerado uma surpresa neste início de campeonato. Um time muito bem organizado pelo técnico Ramon Menezes.
Filipe Luís abriu o caminho para a vitória do Flamengo
Flamengo entrou como o grande favorito ao título, perdeu os dois primeiros jogos, mas já se recuperou Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

DESTAQUES 

Entre os protagonistas do espetáculo, Thiago Galhardo e Marinho despontam como os principais jogadores neste início de campeonato. O meia do Internacional passou a atuar adiantado e se tornou a referência ofensiva da equipe. Está jogando muito. Mostra frieza e poder de definição para garantir triunfos para o time colorado. Sempre visto como um  jogador irregular, Galhardo está provando ser fundamental à sua equipe.
No Santos, o folclórico Marinho, que sempre foi visto como chacota ou em memes na internet, já acumula seis gols, três assistências, nove participações diretas em gols e 48 faltas sofridas. O atacante é responsável direto pelos bons resultados do Peixe. Vive uma fase iluminada e vem dando muito trabalho aos defensores rivais.
Além dos dois craques improváveis, também podemos destacar as boas fases de Cano e Benitez no Vasco, e Luciano no São Paulo. O Flamengo, dono de um elenco recheado de bons jogadores, vê em Gabigol e Everton Ribeiro seus principais destaques até aqui. Além das boas atuações do volante Thiago Maia, que já virou xodó da torcida.
Ainda tem muita bola para rolar, mas já temos uma noção do que virá pela frente: mais emoção e equilíbrio que no ano passado.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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