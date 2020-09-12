Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 10ª rodada

A décima rodada do Campeonato Brasileiro terá dois jogos disputados neste sábado (12) e oito partidas realizadas no domingo (13). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana.
- 10ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (12)
- Athletico-PR x Coritiba
Horário: 16h30
Onde assistir: TNT
- Santos x São Paulo
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
Jogos deste domingo (13)
- Fluminense x Corinthians
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- Grêmio x Fortaleza
Horário: 16h
Onde assistir: Globo RS e Premiere
- Atlético-MG x Bragantino
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Atlético-GO
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Ceará x Flamengo
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Goiás x Internacional
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Palmeiras x Sport
Horário: 19h45
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Vasco
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere