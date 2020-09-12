Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 10ª rodada

Botafogo e Vasco fazem clássico carioca no domingo (13), às 20h30. Mais cedo, o Flamengo enfrenta o Ceará, e o Fluminense recebe o Corinthians

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 08:00

Gabigol aponta o caminho para o sucesso do Flamengo no Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A décima rodada do Campeonato Brasileiro terá dois jogos disputados neste sábado (12) e oito partidas realizadas no domingo (13). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana. 
  • 10ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (12) 

  • Athletico-PR x Coritiba 
    Horário: 16h30 
    Onde assistir: TNT  

  • Santos x São Paulo 
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

    Jogos deste domingo (13)
      
  • Fluminense x Corinthians
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere

  • Grêmio x Fortaleza
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo RS e Premiere

  • Atlético-MG x Bragantino 
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere 
      
  • Bahia x Atlético-GO
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere

  • Ceará x Flamengo
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere
      
  • Goiás x Internacional 
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere

  • Palmeiras x Sport
    Horário: 19h45 
    Onde assistir: Premiere 

  • Botafogo x Vasco 
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere

