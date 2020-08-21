Brasileirão rodada 4: Vasco faz o feijão com arroz bem feito e vira líder

Ribamar marcou o gol que colocou o Vasco no topo da tabela do Brasileirão Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Após o início de ano desastroso sob o comando de Abel Braga , nem o torcedor cruz-maltino mais otimista imaginaria que o time começaria tão bem no Campeonato Brasileiro. São apenas três jogos em quatro rodadas, e o Vasco continua fora da lista de favoritos ao título, mas tudo que foi visto até aqui é bem animador.

Pelo terceiro jogo seguido, o Vasco teve menos posse de bola e finalizações que o adversário. Diante do Ceará foram apenas cinco chutes a gol, mas três balançaram as redes. Ramon montou uma defesa muito forte, que responde bem quando exigida, e conta com precisão cirúrgica no ataque para chegar ao gol.

Entre as atuações individuais, destaque para Castán que comanda a defesa e vive ótima fase. No meio-campo Andrey e Benítez são os destaques na criação, enquanto Felipe Bastos tem liberdade para usar seu melhor recurso, o chute ao gol. E lá na frente, Cano não decepciona. Dono de um aproveitamento sensacional, segue marcando gols na temporada.

FOGÃO FRITOU O GALO NO ENGENHÃO

Com gols de Luiz Fernando e Caio Alexandre, Botafogo vence o Atlético-MG por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos e chega a 5 pontos no Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Glorioso é mais um exemplo de time reativo que conquistou uma vitória importante. Sem o poder de fogo do Atlético-MG, Autuori optou por oferecer a bola a equipe de Jorge Sampaoli e apostar nos contragolpes. O Fogão teve ridículos 26% de posse de bola e obteve um ótimo 2 a 1 no placar, que é o que interessa. Futebol também se ganha com entendimento de suas limitações. Um resultado que certamente indicará um caminho para o Alvinegro no campeonato.

TIRO CURTO

Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1 no Maracanã, nesta quarta (19) Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo