Vasco vence mais uma e vira líder do Brasileiro com um jogo a menos

Vasco vence o Ceará por 3 a 0 fora de casa e assume liderança do Brasileirão Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco conseguiu nesta quinta-feira (20) sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará, por 3 a 0, no Castelão, e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Assim, a equipe carioca assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Com gols de German Cano, Fellipe Bastos e Ribamar, todos no segundo tempo, o time do técnico Ramon Menezes conquistou mais três pontos, chegando a nove em três jogos. O time cearense, por sua vez, ainda não venceu na competição conquistou só um ponto, no empate com o Grêmio.

Com o resultado, a equipe carioca assumiu a liderança da competição ?empatado em pontos com Internacional e o Atlético-MG, tem vantagem no saldo de gols. Os vascaínos ainda podem ampliar a vantagem na ponta, já que tiveram seu jogo da primeira rodada, contra o Palmeiras, adiado.

Na próxima rodada, o Ceará terá o Bahia pela frente, no Castelão, enquanto o Vasco vai enfrentar o Grêmio, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ

Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles (Fabinho), Ricardinho (Vinícius), Mateus Gonçalves (Leandro Carvalho), Fernando Sobral (Rafael Sobis) e Lima (Victor Jacaré); Cléber. T.: Guto Ferreira

VASCO

Fernando Miguel, Claudio Winck, Leandro Castán, Ricardo Graça e Henrique; Andrey (Guilherme Parede), Felippe Bastos (Miranda), Neto Borges (Bruno Gomes) e Martín Benítez (Carlinhos); Talles Magno e German Cano (Ribamar). T.: Ramon Menezes

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Andre Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Leandro Carvalho e Lima (CEA); Ricardo Graça, Henrique e Henrique (VAS)