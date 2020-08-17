Brasileirão Rodada 3: Flamengo evolui e Vasco embala no ritmo de Cano

O Vasco, em seu time titular, contou com seis jogadores formados nas categorias de base do clube. Atletas novos que precisam muito da liderança dos mais experientes, fator que foi fundamental para o resultado positivo. Castán, Benitez e principalmente Cano tiveram boas atuações. O técnico Ramon montou um sistema defensivo muito forte, que mesmo martelado conseguiu responder bem. Na frente apostou na criação de Benitez e Andrey, além da individualidade de Talles e Cano. Deu certo. Um trabalho sólido e que tem potencial para melhorar.