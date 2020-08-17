Brasileirão Rodada 3: Flamengo evolui e Vasco embala no ritmo de Cano

Três rodadas e três times com 100% de aproveitamento: Atlético-MG, Vasco e Bahia, os dois últimos com um jogo a menos. O que mostra que esta edição do Brasileirão
será bem equilibrada e um tanto imprevisível. O Galo Mineiro lidera a competição com 9 pontos, enquanto o Gigante da Colina e o Tricolor, com seis pontos, ocupam o segundo e o quarto lugar, respectivamente, na tabela. Favoritos como Palmeiras, Internacional e Grêmio tropeçaram. Já o Flamengo, enfim chegou a sua primeira vitória.
Com relação à qualidade técnica não foi uma rodada de encher os olhos, mas há destaques interessantes: o bom trabalho do técnico Ramon, no Vasco, a leve melhora do Flamengo de Domènec e a boa atuação do Santos, que reencontrou o bom futebol
diante de um rival perigoso que é o Athletico-PR.
O Vasco, em seu time titular, contou com seis jogadores formados nas categorias de base do clube. Atletas novos que precisam muito da liderança dos mais experientes, fator que foi fundamental para o resultado positivo. Castán, Benitez e principalmente Cano tiveram boas atuações. O técnico Ramon montou um sistema defensivo muito forte, que mesmo martelado conseguiu responder bem. Na frente apostou na criação de Benitez e Andrey, além da individualidade de Talles e Cano. Deu certo. Um trabalho sólido e que tem potencial para melhorar.
O Flamengo superou o Coritiba por 1 a 0
e respirou sem pressão pela primeira vez no Brasileirão. Diferente do que fez frente ao Atlético-GO, Domènec não inventou desta vez. O treinador escalou João Lucas na lateral direita e retornou com Arrascaeta ao time titular. A vitória veio sem sustos mesmo sem um grande futebol. Como o adversário pouco ofereceu resistência e ainda teve um jogador expulso na segunda etapa, o Rubro-Negro criou boas chances, e poderia até ter vencido com um placar mais elástico, mas pecou nas finalizações. Visto o potencial do elenco do Fla, ainda foi uma atuação tímida, mas que já apresentou melhora.