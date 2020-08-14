Brasileirão rodada 2: Vasco com fome, Galo arisco e Flamengo na lanterna

Jogador muito questionado tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, um dos xodós da torcida devido ao seu carisma, o volante Fellipe Bastos garantiu a vitória do Vasco sobre o Sport. Resultado que motiva a equipe, mas que não pode mascarar que o time ainda precisa muito evoluir sob o comando de Ramon.

O trabalho do técnico vascaíno já se faz perceptível. O Vasco mostrou organização ao longo da partida. Entretanto, esbarra em limitações técnicas. Benítez dá um toque de lucidez ao meio-campo, mas esteve sobrecarregado na criação. Na frente Talles apagado e Cano em munição. Do outro lado do campo, o setor defensivo foi muito exigido pelo limitado elenco do Sport.Não pode. Felizmente para o Gigante da Colina, Castán teve uma grande atuação e Fernando Miguel respondeu bem quando preciso.