Rafinha aceita proposta do Olympiacos e fica perto do adeus ao Flamengo

A história de Rafinha com a camisa do Flamengo está próxima de chegar ao fim. O lateral-direito recebeu uma proposta considerada irrecusável do Olympiacos (GRE) e decidiu aceitar a oferta do clube grego nesta quinta-feira. A informação foi publicada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.Quando contratou o jogador de 35 anos em 2019, o Flamengo inseriu uma cláusula de liberação gratuita em caso de uma proposta de um clube da Europa, que ajudou na chegada do jogador. Dirigentes conversaram com Rafinha nesta quinta e tentaram convencê-lo a ficar, mas não surtiu efeito. Nem mesmo uma contraproposta do Flamengo de renovação foi o suficiente para impedir sua saída.