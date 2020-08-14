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futebol

Rafinha aceita proposta do Olympiacos e fica perto do adeus ao Flamengo

Lateral-direito vai assinar com clube grego e não deve atuar novamente no Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 22:14

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 22:14

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A história de Rafinha com a camisa do Flamengo está próxima de chegar ao fim. O lateral-direito recebeu uma proposta considerada irrecusável do Olympiacos (GRE) e decidiu aceitar a oferta do clube grego nesta quinta-feira. A informação foi publicada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.Quando contratou o jogador de 35 anos em 2019, o Flamengo inseriu uma cláusula de liberação gratuita em caso de uma proposta de um clube da Europa, que ajudou na chegada do jogador. Dirigentes conversaram com Rafinha nesta quinta e tentaram convencê-lo a ficar, mas não surtiu efeito. Nem mesmo uma contraproposta do Flamengo de renovação foi o suficiente para impedir sua saída.
A tendência é que Rafinha tenha feito seu último treinamento nesta quinta-feira e não volte a ser relacionado pelo clube. O lateral-direito deve viajar já para Atenas para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube grego nas próximas horas. Considerado um dos líderes do elenco, Rafinha chegou em junho de 2019 e foi titular absoluto desde então. Ele atuou em 57 jogos com a camisa do Flamengo e foi apontado como melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro.

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