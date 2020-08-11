Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Técnicos no Brasil vão ter que conviver com o fantasma de Jorge Jesus

Vanderlei Luxemburgo e Renato Gaúcho não podem ter uma oportunidade de falar futebol que alfinetam o Mister. Por que tanto incômodo?

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 06:00

Públicado em 

11 ago 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Luxemburgo e Renato Gaúcho não perdem uma chance de alfinetar Jorge Jesus
Luxemburgo e Renato Gaúcho não perdem uma chance de alfinetar Jorge Jesus Crédito: Cersar Greco/Palmeiras e Lucas Uebel/Grêmio
Jorge Jesus nem está mais no Brasil, mas parece que seu fantasma ficou no país porque seu nome não sai da boca dos treinadores brasileiros.  Há mais de uma semana, o técnico português acertou sua ida para o Benfica, onde inclusive já comanda os treinos, porém ainda é assunto por aqui quando o assunto é futebol
Entre os que mais gostam de citá-lo estão Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, e Renato Gaúcho, comandante do Grêmio. Após a conquista do título paulista no último sábado (08) sobre o Corinthians, Luxa fez questão de lembrar do Mister. 

Veja Também

Passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo deixa lição para técnicos brasileiros

Por que o técnico do Flamengo Jorge Jesus incomoda tanto?

"A única coisa que eu questiono é que tenhamos de mudar nossas características porque o futebol na Europa é mais rápido. Vamos com calma. Somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que temos de aprender, fazer cursos. Mas não é mudar nossa essência pentacampeã do mundo, 11 vezes campeã do mundial interclubes e que tem toda uma história sem treinador estrangeiro. Temos de mudar agora por que o Jesus veio aqui e ganhou uma Libertadores? Aí temos de mudar porque o futebol é mais rápido?", declarou. 
O fato de um técnico estrangeiro ter vindo ao Brasil e ter conquistado títulos importantes incomoda. Mais do que ganhar, seu time encantou, o que o Palmeiras campeão paulista esteve muito longe de fazer. Mesmo com elenco qualificado, joga um futebol limitado. Quem pode fazer a diferença nesse contexto é o técnico, mas Luxa não tem feito. Por isso a conquista da taça vira o desabafo de quem precisa se afirmar.  Luxa tem uma carreira recheada de títulos. Não precisa desse "show", mas hoje não consegue tirar algo novo de um time que tem muito a oferecer. Não é opinião, é um fato.
Mesmo campeão, Jorge Jesus tem futuro indefinido no Flamengo
Jorge Jesus foi campeão carioca com o Flamengo e decidiu mudar de ares Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Renato Gaúcho, outro que sempre trocou farpas com Jorge Jesus, recentemente reclamou até de uma suposta ligação do agora treinador do Benfica para Everton Cebolinha, recém-contratado pelo clube português. Renato afirma que o Mister tentou fazer a cabeça do jogador para que ele não entrasse em campo na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Jorge Jesus respondeu o brasileiro. 
"É claro que ele não morre de amores por mim. Jogamos quatro jogos, não perdeu todos, mas perdeu três. Mas faz parte da vida dos treinadores", limitou-se o ex-treinador do Flamengo. Se Jorge Jesus ligou para Everton, não saberemos o teor da conversa. Não tem nada demais conversar com seu futuro jogador, como também não é ético pedir para que ele não entre em campo em seu último jogo pelo antigo clube. Mas pelo histórico, o que fica para quem vê a situação de fora é a eterna birra de treinadores brasileiros com técnico estrangeiro de sucesso.  
É preciso entender que as comparações serão inevitáveis. Não tem jeito. Luxa, Renato Gaúcho e todos os outros estarão sujeitos às avaliações. Fardo que ficará pesado também para Domènec Torrent, substituto do Mister no Flamengo, que já perdeu em sua estreia. Os técnicos que mostrem trabalho e respondam com eficiência dentro de campo. Caso contrário, o fantasma de Jorge Jesus vai assombrá-los por muito mais tempo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Brasileirão rodada 1: 40% do pulmão comprometido e bicada do Galo no Flamengo

Flamengo larga favorito no Brasileirão 2020 e terá poucos rivais

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Novos casos de racismo no futebol provam que luta deve ser diária e constante

Domènec Torrent tem o desafio de manter o Flamengo em patamar elevado

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados