Técnicos no Brasil vão ter que conviver com o fantasma de Jorge Jesus

Luxemburgo e Renato Gaúcho não perdem uma chance de alfinetar Jorge Jesus Crédito: Cersar Greco/Palmeiras e Lucas Uebel/Grêmio

Jorge Jesus nem está mais no Brasil , mas parece que seu fantasma ficou no país porque seu nome não sai da boca dos treinadores brasileiros. Há mais de uma semana, o técnico português acertou sua ida para o Benfica, onde inclusive já comanda os treinos, porém ainda é assunto por aqui quando o assunto é futebol

Entre os que mais gostam de citá-lo estão Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, e Renato Gaúcho, comandante do Grêmio. Após a conquista do título paulista no último sábado (08) sobre o Corinthians, Luxa fez questão de lembrar do Mister.

"A única coisa que eu questiono é que tenhamos de mudar nossas características porque o futebol na Europa é mais rápido. Vamos com calma. Somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que temos de aprender, fazer cursos. Mas não é mudar nossa essência pentacampeã do mundo, 11 vezes campeã do mundial interclubes e que tem toda uma história sem treinador estrangeiro. Temos de mudar agora por que o Jesus veio aqui e ganhou uma Libertadores? Aí temos de mudar porque o futebol é mais rápido?", declarou.

O fato de um técnico estrangeiro ter vindo ao Brasil e ter conquistado títulos importantes incomoda. Mais do que ganhar, seu time encantou, o que o Palmeiras campeão paulista esteve muito longe de fazer. Mesmo com elenco qualificado, joga um futebol limitado. Quem pode fazer a diferença nesse contexto é o técnico, mas Luxa não tem feito. Por isso a conquista da taça vira o desabafo de quem precisa se afirmar. Luxa tem uma carreira recheada de títulos. Não precisa desse "show", mas hoje não consegue tirar algo novo de um time que tem muito a oferecer. Não é opinião, é um fato.

Jorge Jesus foi campeão carioca com o Flamengo e decidiu mudar de ares Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Renato Gaúcho, outro que sempre trocou farpas com Jorge Jesus , recentemente reclamou até de uma suposta ligação do agora treinador do Benfica para Everton Cebolinha, recém-contratado pelo clube português. Renato afirma que o Mister tentou fazer a cabeça do jogador para que ele não entrasse em campo na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Jorge Jesus respondeu o brasileiro.

"É claro que ele não morre de amores por mim. Jogamos quatro jogos, não perdeu todos, mas perdeu três. Mas faz parte da vida dos treinadores", limitou-se o ex-treinador do Flamengo. Se Jorge Jesus ligou para Everton, não saberemos o teor da conversa. Não tem nada demais conversar com seu futuro jogador, como também não é ético pedir para que ele não entre em campo em seu último jogo pelo antigo clube. Mas pelo histórico, o que fica para quem vê a situação de fora é a eterna birra de treinadores brasileiros com técnico estrangeiro de sucesso.