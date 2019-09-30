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Jogos Mentais

Renato Gaúcho criou narrativa perfeita para Grêmio x Flamengo

A bola ainda não rolou dentro de campo, mas fora dele o jogo já começou há um tempo. Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho não para de falar do Flamengo e do treinador Jorge Jesus

Públicado em 

30 set 2019 às 12:04
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Jorge Jesus, técnico do Flamengo vai protagonizar um duelo à parte com Renato Gaúcho, treinador do Grêmio Crédito: Marcelo Moraes/Lance!
A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda nem acabou, mas o clima de Libertadores já toma conta desta segunda-feira (30) que abre a semana das semifinais da competição continental. Grêmio e Flamengo se enfrentam na quarta-feira (02) em partida que vai atrair todos os olhares dos amantes do futebol. A expectativa é de um grande jogo já que estarão em campo duas das melhores equipes do país.
A bola ainda não rolou dentro de campo, mas fora dele o jogo já começou há um tempo. Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho não para de falar do Flamengo e do treinador Jorge Jesus. Desenfreado, o treinador gremista já destacou a diferença de investimento entre os elencos, declarou que o Grêmio tem o melhor futebol do país e até observou o fato de Jesus nunca ter conquistado um título europeu. No último domingo (29), Renato voltou a falar do confronto. Em entrevista ao ex-jogador Walter Casagrande, o treinador jogou o favoritismo para o Rubro-Negro e elogiou o treinador português.
Fica claro no discurso de Renato que ele criou uma narrativa que justifica qualquer resultado. Se o Grêmio avançar na Libertadores méritos dele que conseguiu superar o rival. Em caso de classificação do Flamengo, basta justificar que o time mais caro venceu porque investiu mais. Simples assim. Renato tem bagagem e elenco para muito mais do que esses jogos mentais. Do outro lado, Jorge Jesus defendeu que seu time joga o melhor futebol do Brasil e até já elogiou o trabalho de Renato Gaúcho. 
O “futebol de boca” até certo ponto é saudável e promove a partida, mas o que todo mundo quer ver mesmo é um grande jogo de Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta e cia. O resto é dispensável.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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