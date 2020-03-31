Bom, bonito e barato: Ramon Menezes foi a escolha possível ao Vasco

Ramon Menezes é o novo treinador do Vasco Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

Uma solução a qual se espera que mostre ser boa, bonita e barata, e de quebra, ainda traz um sentimento de nostalgia ao torcedor, já que esteve em campo com a camisa cruz-maltina em um momento vencedor da história do clube. Novo técnico do Vasco, Ramon Menezes transita entre a aposta no novo e um mergulho sentimental no final dos anos 90, uma vez que assume o comando da equipe no mesmo momento em que Antônio Lopes, treinador multicampeão pelo Vasco quando Ramon jogou pelo clube, chega para ser o coordenador-técnico do Gigante da Colina.

Bom

Auxiliar permanente da comissão técnica do Vasco desde 2018, Ramon se prepara para uma grande oportunidade na carreira como treinador desde 2013. Com perfil estudioso, pode trazer novas ideias e mudar o futebol engessado que a equipe apresentava sob o comando de Abel Braga. O novo técnico também tem a seu favor a proximidade com os jogadores do elenco e o entendimento do ambiente de vestiário em São Januário, fruto de sua passagem pelo clube.

Bonito

Ramon escreveu uma linda história no Vasco. Com a camisa cruz-maltina ele conquistou o Campeonato Brasileiro (1997), Carioca e Libertadores, em 1998, e o Rio-São Paulo (1999). Meia de muita categoria, se destacou com assistências, gols e muita entrega sempre que entrava em campo. A escolha por Ramon leva esperança ao torcedor, que o associa a um momento de glória do clube e principalmente por ver alguém que é de casa à frente da equipe. O ex-jogador já começa seu trabalho com o apoio da torcida, que terá uma dose extra de paciência.

Barato

Para a diretoria do Vasco este é um dos pontos mais importantes. Ramon não onera ainda mais os cofres do clube. Com a saúde financeira extremamente delicada, o poder de investimento inexiste. O cruz-maltino não teve condições de buscar um nome de peso e os olhares se voltaram para as opções mais em conta. Dentre o que o mercado oferece, Ramon se mostrou a escolha necessária.

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