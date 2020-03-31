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Filipe Souza

Bom, bonito e barato: Ramon Menezes foi a escolha possível ao Vasco

Novo treinador traz a memória os momentos de glória do Gigante da Colina no final dos anos 90 e é aposta para que time esqueça o futebol engessado de Abel Braga

Publicado em 31 de Março de 2020 às 13:01

Públicado em 

31 mar 2020 às 13:01
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ramon Menezes será o novo treinador do Vasco
Ramon Menezes é o novo treinador do Vasco Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Uma solução a qual se espera que mostre ser boa, bonita e barata, e de quebra, ainda traz um sentimento de nostalgia ao torcedor, já que esteve em campo com a camisa cruz-maltina em um momento vencedor da história do clube. Novo técnico do Vasco, Ramon Menezes transita entre a aposta no novo e um mergulho sentimental no final dos anos 90, uma vez que assume o comando da equipe no mesmo momento em que Antônio Lopes, treinador multicampeão pelo Vasco quando Ramon jogou pelo clube, chega para ser o coordenador-técnico do Gigante da Colina.

Bom 

Auxiliar permanente da comissão técnica do Vasco desde 2018, Ramon se prepara para uma grande oportunidade na carreira como treinador desde 2013. Com perfil estudioso, pode trazer novas ideias e mudar o futebol engessado que a equipe apresentava sob o comando de Abel Braga. O novo técnico também tem a seu favor a proximidade com os jogadores do elenco e o entendimento do ambiente de vestiário em São Januário, fruto de sua passagem pelo clube.

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Bonito 

Ramon escreveu uma linda história no Vasco. Com a camisa cruz-maltina ele conquistou o Campeonato Brasileiro (1997), Carioca e Libertadores, em 1998, e o Rio-São Paulo (1999). Meia de muita categoria, se destacou com assistências, gols e muita entrega sempre que entrava em campo. A escolha por Ramon leva esperança ao torcedor, que o associa a um momento de glória do clube e principalmente por ver alguém que é de casa à frente da equipe. O ex-jogador já começa seu trabalho com o apoio da torcida, que terá uma dose extra de paciência.

Barato 

Para a diretoria do Vasco este é um dos pontos mais importantes. Ramon não onera ainda mais os cofres do clube. Com a saúde financeira extremamente delicada, o poder de investimento inexiste. O cruz-maltino não teve condições de buscar um nome de peso e os olhares se voltaram para as opções mais em conta. Dentre o que o mercado oferece, Ramon se mostrou a escolha necessária.

Histórico recente 

Em sua curta carreira como treinador, Ramon não acumula grandes feitos. Esteve à frente de Assev e Anápolis, de Goiás, Joinville, Guarani-MG e Tombense, este último onde teve mais visibilidade, mas sem muito sucesso. Nada também que sirva de parâmetro relevante para julgar o trabalho do novo treinador do Vasco, que agora terá a grande chance de sua carreira. Motivação não vai faltar.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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