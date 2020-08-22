Liga dos Campeões mostra que futebol europeu está muito à frente do Brasil

Futebol apresentado na Liga dos Campeões está em outro patamar Crédito: Uefa/Divulgação

O retorno da Liga dos Campeões quase na mesma data que começou o Campeonato Brasileiro escancarou a diferença do futebol apresentado na Europa para o que é jogado por aqui. A distância, - que nos pareceu menor no fim do ano passado quando o Flamengo jogou de igual para igual contra o Liverpool, na final do Mundial - ainda é muito grande. Cada dia que foi possível assistir um jogo da Champions à tarde e alguns do Brasileirão a noite, isso ficou muito visível.

Pelo investimento nos artistas do espetáculo é totalmente justificável que o nível de jogo apresentado na Liga dos Campeões seja mesmo o melhor. Mas a diferença não deveria ser tão gritante. Até mesmo times de menor expressão no cenário europeu mostram estilo de jogo e organizações táticas interessantes. Tanto é que Lyon (7º colocado no Campeonato Francês) e RB Leipzig (3º lugar no Campeonato Alemão) chegaram à semifinal da Champions.

Por outro lado, os principais times brasileiros seguem patinando nesta temporada. O Flamengo está irreconhecível no Campeonato Brasileiro, com atuações abaixo da crítica para o elenco que possui. A saída de Jorge Jesus é um agravante, mas mesmo antes disso, no Campeonato Carioca, a equipe já não apresentava o futebol envolvente de 2019.

Neymar quer bilhar na decisão da Liga dos Campeões Crédito: PSG/Divulgação

Recheado de bons jogadores, o Palmeiras até conquistou o Paulistão , mas com desempenho sofrível. Vanderlei Luxemburgo não consegue fazer o time atuar bem. No Campeonato Brasileiro as atuações ruins se repetem. Internacional, Grêmio, Atlético-MG e Athletico-PR, todos muito competitivos, não engrenam boas sequências e sofrem com a irregularidade.