Doze anos depois e com Weverton 'santo', Palmeiras é campeão paulista contra o Corinthians nos pênaltis

Crédito: Cesar Greco

O número 12 para o palmeirense é especial e se tornou santo. Neste sábado, após 12 anos e com o mesmo Vanderlei Luxemburgo o Palmeiras voltou a levantar o Campeonato Paulista. Sofrido, e nos pênaltis, Weverton pegou duas cobranças, garantindo a troféu.

O camisa 1 apareceu no momento certo, como fazia Marcos em grandes decisões, principalmente contra o Corinthians. O eterno camisa 12 completou 47 anos na semana em que dois Dérbis decidiram o estadual.

O goleiro da última vez com Luxa era Marcos, capitão. Em 2020, Weverton entra, de vez, na galeria de históricos goleiros do Palmeiras.O jogo

O primeiro tempo de Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque não foi diferente do que os times apresentaram na Arena. Um jogo de pouca criatividade, muita marcação e com raras chances de gol.

A melhor delas saiu aos cinco minutos pelo lado verde. Zé Rafael fez jogada na esquerda, entrou na área e, mesmo desequilibrado, encontrou Willian. O camisa 29 chutou à queima-roupa e Cássio fez uma grande defesa.

A partir daí o clássico voltou a ter troca de passes para os dois lados, sem efetividade. O Timão apareceu em um contra-ataque. Após erro de Zé Rafael, Luan encontrou Jô na área e o atacante precisou finalizar duas vezes para superar Weverton, porém estava impedido.

Para a etapa complementar, Luxemburgo e Tiago Nunes resolveram trocar as peças. Everaldo entrou no Alvinegro enquanto Rony e Bruno Henrique ganharam chance do outro lado. A primeira oportunidade, dessa vez, tirou o zero do placar.

Matías Viña acertou um cruzamento perfeito para Luiz Adriano. O camisa cabeceou no canto direito de Cássio, que se esticou e não conseguiu chegar. Depois de três tempos da final, o Verdão saiu na frente da decisão.Luiz Adriano chegou ao nono gol no Allianz Parque em 12 jogos. O atacante é dono da maior média de gols no estádio com 0,75.

Depois do gol sofrido o Corinthians limitou-se a jogar bola na área, mas sempre parou na defesa bem postada do Palmeiras. Até que no último lance Sidcley cruzou, Jô dominou e sofreu pênalti de Gustavo Gómez. O atacante cobrou e deixou tudo igual aos 50 minutos do segundo tempo, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, Weverton pegou duas cobranças e garantiu o título para o Palmeiras depois de 12 anos.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 1 (4) X (3) 1 CORINTHIANSLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data-Hora: 8/8/2020 - 16h30Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira Auxiliares: Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaPúblico/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Lucas Lima, Patrick de Paula e Rony (PAL) Cantillo, Gabriel e Gil (COR)Cartões vermelhos: -Gols: Luiz Adriano (3'/2ºT) (1-0), Jô (51'/2ºT) (1-1)

PênaltisCOR: Michel Macedo (perdeu), Danilo Avelar (marcou), Cantillo (perdeu), Sidcley (marcou), Jô (marcou)PAL: Bruno Henrique (perdeu), Raphael Veiga (marcou), Gustavo Scarpa (marcou), Lucas Lima (marcou), Patrick de Paula (marcou)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino (Bruno Henrique, no intervalo) e Ramires (Rony, no intervalo); Willian (Lucas Lima, aos 39'/2ºT), Zé Rafael (Raphael Veiga, aos 30'/2ºT) e Luiz Adriano (Gustavo Scarpa, aos 31'/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.