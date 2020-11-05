Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após Vasco anunciar parceria, Alexandre Campello revela quitação de salários atrasados do clube
futebol

Após Vasco anunciar parceria, Alexandre Campello revela quitação de salários atrasados do clube

Presidente do Cruz-Maltino usou do Twitter para informar à torcida que os débitos junto com jogadores e funcionários estava resolvido. Benítez deve ser adquirido em breve...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:17

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:17

Crédito: Alexandre Campello está no final do terceiro ano à frente do clube (Paulo Fernandes/Vasco.com.br
O Vasco anunciou, por volta das 15h, uma parceria com a corretora de criptomoedas "Mercado Bitcoin". Cerca de uma hora depois, o presidente do clube, Alexandre Campello, afirmou que os salários devidos a jogadores e funcionários do clube estão quitados. O mandatário não relacionou os eventos, mas o LANCE! havia antecipado que as duas coisas aconteceriam, e uma por causa da outra.Inclusive, é provável que o dinheiro relativo ao novo patrocínio seja utilizado também para a confirmação da compra do meia Martin Benítez. O acordo para transformar a presença do jogador do Independiente (ARG) em São Januário de temporária em definitiva foi firmado na última quarta-feira.
Os funcionários tinham dois meses a receber. Já os jogadores, um mês de salário, um de direitos de imagem e também um do acordo pelas dívidas mais antigas. O vencimento, pelo acordo interno, se dá no dia 20 de cada mês, e não no quinto dia útil, conforme rege a CLT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados