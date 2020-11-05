Após Vasco anunciar parceria, Alexandre Campello revela quitação de salários atrasados do clube

O Vasco anunciou, por volta das 15h, uma parceria com a corretora de criptomoedas "Mercado Bitcoin". Cerca de uma hora depois, o presidente do clube, Alexandre Campello, afirmou que os salários devidos a jogadores e funcionários do clube estão quitados. O mandatário não relacionou os eventos, mas o LANCE! havia antecipado que as duas coisas aconteceriam, e uma por causa da outra.Inclusive, é provável que o dinheiro relativo ao novo patrocínio seja utilizado também para a confirmação da compra do meia Martin Benítez. O acordo para transformar a presença do jogador do Independiente (ARG) em São Januário de temporária em definitiva foi firmado na última quarta-feira.