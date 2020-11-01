Alto número de lesões vira uma dor de cabeça para os clubes brasileiros

Alto número de lesões se tornou uma dor de cabeça para os clubes brasileiros Crédito: Freepik

futebol brasileiro segue sofrendo com os reflexos provocados pela pandemia de Covid-19 . Após a paralisação das atividades, retorno com a ausência de público e consequentemente dificuldades na saúde financeira, os clubes agora sofrem com o alto número de atletas lesionados. Os quase quatro meses sem treinos e a retomada das competições em um calendário muito apertado cobram muito caro dos atletas, e todos os clubes acabam prejudicados nas competições.

De acordo com levantamento realizado pelo Esporte Espetacular, os 20 clubes que disputam o Brasileirão registraram 141 lesões em seus atletas até o mês de março. Nesses dois últimos meses, com o retorno dos campeonatos nacionais, esse número já subiu para 390 lesões, em dados catalogados até o dia 08 de outubro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não tem os dados consolidados, mas já espera que 2020 seja um ano recorde de contusões pelo menos nos últimos cinco anos. A desgastante sequência de jogos duas vezes na semana faz com que os atletas acumulem fadiga e fiquem mais propensos às lesões. Nas equipes envolvidas em mais competições, como Flamengo, Athletico-PR, Palmeiras, Grêmio e outras que participam de até três campeonatos, a situação é ainda mais delicada.

“Todo atleta precisa de um tempo de recuperação. A atividade de alto nível exige quase o limite do corpo. É preciso um preparo adequado para as atividades e de uma recuperação prévia até a próxima. Quando não há esse tempo de recuperação, o corpo chega ao limite, não recupera os nutrientes e fica propenso à lesão”, explica o fisioterapeuta do Rio Branco Robert Muglia.

As lesões mais recorrentes acontecem nos tornozelos, joelhos e principalmente nas coxas, onde estão músculos fundamentais para o desempenho de um jogador de futebol. “Maior índice de lesão envolve a coxa, nos músculos anterior e posterior. Posterior por causa da corrida, e anterior no movimento de chute. Temos conversado com os atletas e estamos avaliando a performance de cada um para perceber uma possível sobrecarga, entender quando é preciso segurar um pouco e tentar prevenir essas lesões”, explicou o fisioterapeuta que já trabalha com o elenco do Rio Branco, que entrará em campo no Capixabão no dia 25 de novembro.

Robert Muglia, fisioterapeuta, e Thiago Campanha, preparador físico do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

PREVENÇÃO E PLANEJAMENTO

O fato dos atletas terem ficado muito tempo longe das atividades de alto rendimento também é um fator determinante para o alto número de contusões. Por mais que muitos tenham mantido o mínimo de exercícios em casa no período mais severo de isolamento, essa carga não se aproxima do necessário para o condicionamento ideal de um atleta.

“Nenhum treinamento que um jogador faça em casa alcança a exigência mínima para um atleta de alto rendimento. No trabalho no clube temos situações de jogo, carga específica para cada posição. Existe um padrão de treinamento elevado para cada atleta. E ter que ficar parado tanto tempo influencia muito”, pontuou Thiago Campanha, preparador físico do Rio Branco.