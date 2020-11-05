Fase brilhante de Pedro compensa lambanças da defesa do Flamengo

Pedro vive grande fase com a camisa do Flamengo e mais uma vez se mostrou importante para o time Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Para equilibrar essa balança, o Fla conta com a fase brilhante do atacante Pedro, que mostra altíssimo poder de decisão e segue garantindo bons resultados para o clube carioca. Com relação a isso, a torcida rubro-negra não tem mesmo do que se queixar.

O Flamengo sofreu 8 gols nos últimos 4 jogos, média recente de dois gols por partida. Com sua meta vazada 25 vezes no Campeonato Brasileiro , tem a pior defesa entre os seis primeiros colocados. E este confuso setor defensivo rubro-negro voltou a cometer falhas graves na partida desta quarta. O primeiro gol do Furacão foi marcado por Erick, após passe errado de Willian Arão na saída de bola, praticamente uma assistência ao adversário. O segundo gol do Athletico também saiu após a defesa bater cabeça e a bola sobrar para Bissoli fuzilar as redes.

Muitas dessas situações foram motivadas por erros individuais, mas também foram perceptíveis erros de posicionamento e principalmente de saída de bola quando a defesa é pressionada. Boa parte disso é falta de treino e está na conta do técnico Domènec Torrent. Por enquanto as falhas não foram decisivas, mas podem custar caro diante de times melhores, principalmente nas competições de mata-mata. É algo que precisa ser corrigido urgentemente.

A ausência de Rodrigo Caio é um problema para Dome. A tendência é que o setor defensivo melhore com o retorno do jogador. O jovem Natan desponta hoje como o parceiro ideal de Rodrigo para o time ter um setor mais consistente. Gustavo Henrique e Leo Pereira estão deixando a desejar. A cobertura de Isla também precisa ser eficaz, já que o lateral-direito não tem na marcação seu ponto forte. Uma senhora dor de cabeça para o treinado catalão, mas algo que ele tem que dar conta se quiser levantar taças ao fim das competições que seu time disputa.

PEDRO RESOLVE LÁ NA FRENTE

Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Se a defesa do Flamengo vem sendo uma mãe para os adversários, o ataque não perde uma chance de castigar os rivais. E um dos principais responsáveis pelo sucesso do setor ofensivo rubro-negro é o atacante Pedro. Com 20 gols em 36 jogos com a camisa do Fla, o centroavante é sempre decisivo. Foi fundamental nos últimos jogos de sua equipe.