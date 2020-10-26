Flamengo mostrou DNA de campeão diante do Internacional

Em grande fase, Pedro infernizou a defesa do colorada no empate deste domingo (25) Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Em partida com cara de final de campeonato, Internacional e Flamengo empataram em 2 a 2 um duelo que foi recheado de elementos que mostram porque as duas equipes disputam a liderança do Brasileirão rodada a rodada. Hoje, o Colorado é líder pelo critério de saldo de gols, mas seu posto está fortemente ameaçado por um Rubro-Negro que mais uma vez mostrou atitude de campeão.

Para buscar a vitória o Inter tentou definir o jogo logo no primeiro tempo. Impôs uma blitz avassaladora nos primeiros minutos e criou três chances de perigo em apenas seis minutos. Nesta última Abel Hernández abriu o placar. Entretanto, o colorado sofreu o empate na primeira iniciativa do Flamengo . Pedro fez linda jogada e chutou com a malícia de quem sabe deslocar o goleiro para igualar o placar.

Na sequência, o time comandado por Eduardo Coudet seguiu agudo mesmo com menos posse de bola que o rival. Chegou ao gol de Galhardo em nova falha da defesa do time carioca, continuou criando chances, mas esbarrou em boas defesas do goleiro Hugo.

DEFESA DÁ DOR DE CABEÇA, MAS ATAQUE RESOLVE

Dono do melhor ataque do Brasileirão com 32 gols, o Flamengo só não é o líder da competição porque sua defesa não colabora. Com 21 gols sofridos é a mais vazada entre os três primeiros colocados. Fator que faz o Inter ter melhor saldo de gols e estar na ponta da tabela.

Um problema que ficou escancarado na partida deste domingo. Os dois gols do Inter aconteceram em falhas individuais graves no setor defensivo do Fla. Primeiro com Isla e depois Gustavo Henrique. A defesa é um senhor problema para o técnico Domènec Torrent. O Rubro-Negro sofre gols em quase todos os jogos e isso inclui adversários de baixíssimo poderio ofensivo no campeonato.

Se o setor defensivo é um problema, o volume de jogo e chances criadas lá na frente vai muito bem, como ficou claro no segundo tempo da partida contra o Internacional. Foram 12 finalizações contra apenas duas dos donos da casa. O gol que insistia em não sair ao parar na trave, no goleiro Marcelo Lomba e nos pés de Heitor que salvou duas vezes seguidas, saiu aos 50 minutos do segundo tempo em cabeçada de Everton Ribeiro.

Com sentimentos entre a frustração de Dome ao declarar ao fim do jogo que o Flamengo “perdeu dois pontos” e o alívio de Everton Ribeiro ao dizer que foi um “bom resultado”, foi mais valioso ver a postura de um time, que mesmo fora de casa, com desfalques e contra um rival em ótimo momento, conseguiu uma atuação primorosa, em que a vitória ficou por detalhes.