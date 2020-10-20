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Audiência

Goleada do Flamengo foi o jogo mais assistido em Vitória neste ano

A cada 100 televisores na Capital Capixaba, 46 estavam ligados na partida entre Corinthians e Flamengo no último domingo

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 06:16

Públicado em 

20 out 2020 às 06:16
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão
Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão Crédito: Daniel Vorley/Agif
A goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Corinthians foi transmitida em TV aberta para todo o Brasil, e alcançou bons números de audiência em vários pontos do país. E Vitória foi um dos centros em que a partida foi acompanhada por um número significativo de pessoas. O jogo marcou 26 pontos de audiência e 46% de participação, ou seja, a cada 100 televisores, 46 na Capital estavam ligados no duelo entre paulistas e cariocas. 
O resultado significa o recorde de audiência em Vitória, em um jogo de futebol realizado em um domingo deste ano. A última vez que a cidade registrou um resultado expressivo foi em 01 de dezembro do ano passado, na partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, quando marcou 28 pontos de audiência e 51% de participação.

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No Rio de Janeiro, a vitória do Flamengo sobre o Corinthians registrou 25 pontos e 47% de participação. Já em São Paulo, o confronto marcou 24 pontos e 43% de participação, igualou a maior audiência do futebol aos domingos em 2020,  mesma audiência da semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Mirassol. 
No Espírito Santo, o Flamengo tem um grande número de torcedores. O clube rubro-negro também conta com quatro capixabas em seu elenco profissional, os atacantes Pedro Rocha e Lincoln, o meia Yuri Oliveira, e o zagueiro Natan, que inclusive marcou um dos gols no triunfo sobre o Corinthians.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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