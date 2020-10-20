Goleada do Flamengo foi o jogo mais assistido em Vitória neste ano

A goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Corinthians
foi transmitida em TV aberta para todo o Brasil
, e alcançou bons números de audiência em vários pontos do país. E Vitória
foi um dos centros em que a partida foi acompanhada por um número significativo de pessoas. O jogo marcou 26 pontos de audiência e 46% de participação, ou seja, a cada 100 televisores, 46 na Capital estavam ligados no duelo entre paulistas e cariocas.
O resultado significa o recorde de audiência em Vitória, em um jogo de futebol realizado em um domingo deste ano. A última vez que a cidade registrou um resultado expressivo foi em 01 de dezembro do ano passado, na partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro
, quando marcou 28 pontos de audiência e 51% de participação.
No Rio de Janeiro, a vitória do Flamengo sobre o Corinthians registrou 25 pontos e 47% de participação. Já em São Paulo, o confronto marcou 24 pontos e 43% de participação, igualou a maior audiência do futebol aos domingos em 2020, mesma audiência da semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Mirassol.
No Espírito Santo
, o Flamengo
tem um grande número de torcedores. O clube rubro-negro também conta com quatro capixabas em seu elenco profissional, os atacantes Pedro Rocha e Lincoln, o meia Yuri Oliveira, e o zagueiro Natan, que inclusive marcou um dos gols no triunfo sobre o Corinthians.