Pedro brilha, Flamengo bate o Athletico-PR e avança na Copa do Brasil

Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo confirmou o favoritismo e não deu brecha para o algoz da temporada passada. Nesta quarta-feira (04), o Rubro-Negro Carioca voltou a vencer o Athletico-PR, desta vez por 3 a 2 (o agregado ficou em 4 a 2), e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil - justamente até onde foi em 2019, até ser eliminado pelo mesmo adversário desta noite. Os gols foram de Pedro (2), Michael, Erick e Bissoli.

O adversário do Flamengo nas quartas será conhecido através de um sorteio, a ser realizado nesta sexta-feira (06), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O JOGO

O Flamengo iniciou a partida com alterações na zaga (Thuler e Léo Pereira), sob desconfiança, e na lateral direita: Matheuzinho na vaga de Isla. Foi para o embate com um pressionado Athletico, que veio para o Rio com três jogadores poupados (Nikão, Léo Nikão, Léo Cittadini e Márcio Azevedo) e Walter virando baixa no aquecimento), e se propôs a dominar as ações desde o início, ignorando a vantagem do empate.

As jogadas do Flamengo vinham fluindo pelo setor direito, já que Everton Ribeiro servia bem e Matheuzinho repetia o impetuoso volume apresentado por Isla. E por ali vieram as origens dos dois primeiros gols do jogo, ambos marcados por Pedro. No primeiro, contou com bate-rebate e sua admirável categoria (e de canhota): pôs a bola no ângulo. No segundo, letal, só escorou o cruzamento do jovem lateral-direito. Não faltou reverência no Maraca.

O 2x0 estava configurado na casa dos 30 minutos. O Athletico passou a se atirar com afinco e adiantar a marcação. E foi assim, no erro forçado do Flamengo na saída de bola, quando Willian Arão deu no pé de Erick, que acertou um belo chute de fora e não perdoou, o gol do desconto.

Tinha tempo para mais gol e, também, emoção em lances cruciais. O árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira chegou a marcar um pênalti de Léo Pereira, mas foi ao VAR e voltou atrás. Ainda minutos antes do intervalo, Pedro passou perto do hat-trick... Frente a Santos, parou no goleiro, mostrando o que não vinha aparentando: ser falível na área.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final não entregou a adrenalina do último jogo - e a que era esperada, tendo em vista o caráter decisivo da peleja. O Athletico pouco incomodou Hugo, que, quando exigido, mesmo em chances não claras, fez defesas seguras. Mas era o Flamengo que tinha o controle da partida.

Ou melhor, corrigindo: a etapa final não entregou a adrenalina do último jogo até a reta final - embora não tenha alterado o cenário. Michael entrou e, minutos depois, aproveitou o rebote de Santos para marcar o terceiro do Flamengo, depois de boa trama entre Lincoln e Bruno Henrique.

O Athletico voltou a diminuir o prejuízo, com gol de Bissoli (outro que saiu do banco para marcar), mas, sem punch para explorar o instável sistema defensivo dos mandantes, parou por aí. Em tempo: Thiago Maia marcou um golaço, mas o VAR anulou... Vaga merecida e incontestável do Flamengo.

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