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Flamengo conhece adversários na fase de grupos da Libertadores 2021; veja tabela e curiosidades

Rubro-Negro terá pela frente LDU (EQU), Vélez (ARG) e Unión La Calera (CHI) no Grupo G...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 14:28

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:28

Crédito: CRIS BOURONCLE / AFP
O Flamengo conheceu, nesta sexta-feira, os adversários na fase de grupos da Libertadores 2021. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, o Rubro-Negro caiu no Grupo G e terá pela frente a LDU, do Equador, o Vélez Sarsfield, da Argentina, e o Unión La Calera, do Chile.
+ Flamengo x Palmeiras: final da Supercopa tem embate entre elencos valiosos; veja a comparaçãoA estreia do Flamengo no torneio, na semana do dia 21 de abril, será diante do Vélez Sarsfield, fora de casa. O clube rubro-negro fechará a participação na fase de grupos também contra os argentinos, mas no Maracanã.
Veja a tabela do Flamengo na fase de grupos:
1ª rodada - Vélez Sarsfield x Flamengo2ª rodada - Flamengo x Unión La Calera3ª rodada - LDU x Flamengo4ª rodada - Unión La Calera x Flamengo5ª rodada - Flamengo x LDU6ª rodada - Flamengo x Vélez Sarsfield
Confira algumas curiosidades:
- Melhor sequência na história: Esta será a 17ª participação do Flamengo na história da Libertadores e a quinta consecutiva - algo inédito para o clube. Na vitoriosa década de 1980, o Rubro-Negro chegou a disputar, no máximo, quatro edições seguidas do torneio continental (1981, 82, 83 e 84).
- Adversário da campanha do Bi: Enfrentar a LDU na fase de grupos traz boas lembranças para o torcedor rubro-negro. Afinal, a equipe equatoriana estava no caminho do Flamengo na campanha do título conquistado em 2019. Na época, ainda sob o comando de Abel Braga, o clube carioca venceu por 3 a 1 no Maracanã e perdeu por 2 a 1 no Equador.
- Novamente na altitude: Essa será a quarta edição consecutiva da Libertadores que o Flamengo atuará a mais de 2500 metros acima do nível do mar na fase de grupos. Em 2018, o Rubro-Negro enfrentou o Independiente Santa Fé, em Bogotá (2600 metros). Em 2019, foi em dose dupla: o San José, em Oruro (3700 metros) e a LDU, em Quito (2850 metros). Em 2020, foi o Independiente del Valle, novamente em Quito. Relembre os resultados:
25/04/2018 - Independiente Santa Fé 0 x 0 Flamengo05/03/2019 - San José de Oruro 0 x 1 Flamengo24/04/2019 - LDU 2 x 1 Flamengo17/09/2020 - Independiente del Valle 5 x 0 Flamengo
- De volta ao Equador: Assim como jogar na altitude, a viagem ao Equador não será novidade para o Flamengo. Além da LDU (em 2019) e o Del Valle (Recopa Sul-Americana e fase de grupos em 2020), o Rubro-Negro também enfrentou recentemente o Emelec (na fase de grupos de 2018 e nas oitavas de final de 2019) e o Barcelona de Guayaquil (em 2020). Dessa forma, o clube soma seis jogos no país nas últimos três temporadas.
- "Rivalidade" há 26 anos: Em 1995, pela primeira fase da Supercopa da Libertadores, o Flamengo enfrentou o Vélez Sarsfield em Uberlândia e venceu por 3 a 0. No entanto, o resultado ficou em segundo plano. Aos 46 minutos do segundo tempo, Edmundo deu um tapa no argentino Flavio Zandoná, que prontamente revidou e depois ainda acertou um soco por trás que nocauteou o camisa 7. Imediatamente, Romário correu em direção ao lateral do Vélez e acertou uma voadora. Briga generalizada, invasão no campo e fim de jogo. A classificação ficou com o Flamengo, mas o jogo é celebrado até hoje pelos argentinos, que inclusive fizeram uma faixa com o momento do soco em Edmundo.

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