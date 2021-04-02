Flamengo terá mais uma temporada sem rivais no Rio de Janeiro

A 7ª rodada do Campeonato Carioca se encerrou na noite desta quinta-feira (01) com a vitória do Volta Redonda por 3 a 1 sobre o Boavista. Com o resultado, o Voltaço chegou a 16 pontos e à segunda colocação do Estadual, com a mesma pontuação do líder Flamengo. É isso mesmo. Hoje, o Rubro-Negro é seguido na competição por Volta Redonda, Portuguesa e Madureira. Onde estão os outros grandes?
A quatro rodadas do fim da primeira fase, é bem possível que Fluminense e Botafogo, 5º e 6º colocado, respectivamente, consigam chegar ao G-4 da primeira fase e assim avançarem às semifinais. Já a situação do Vasco é um pouco mais difícil. O Cruz-Maltino é apenas o 9º colocado e só somou uma vitória no campeonato até agora. Um desempenho patético.
Apesar de se tratar de um início de temporada, esse cenário já é capaz de retratar as dificuldades que virão para Fluminense, Vasco e Botafogo em 2021. Vale destacar, que o Flamengo só estreou sua equipe principal nesta última rodada. O Rubro-Negro bateu o Bangu facilmente por 3 a 0. Antes disso, a equipe foi composta por atletas da base e poucos jogadores do elenco profissional à medida que foram retornando de férias. Mesmo assim, o Fla foi superior aos demais e segue na ponta da tabela.
Para não ser injusto, é preciso pontuar que assim como o Flamengo, Flu, Bota e Vasco também iniciaram a competição com jovens promessas da base. Entretanto, o desempenho deixou a desejar. No meio do caminho, essas equipes colocaram em campo seus principais jogadores, e ainda assim o futebol não apresentou grande evolução. Sem o mesmo recurso financeiro que o rival, que vem acumulando título nas últimas temporadas, já é possível perceber que está ficando cada vez mais difícil fazer frente.
Os reforços que chegam ao Vasco e ao Botafogo são bem modestos. É nítida, e correta, a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o torneio que importa para ambos. Só o retorno à elite interessa nesta temporada. O restante é supérfluo. Por isso não há nada muito o que esperar das duas equipes ao longo do ano. O Carioca se torna um grande treino para o que virá.
O Fluminense, que vive uma realidade um pouco melhor, vai disputar a Libertadores, após uma campanha no Brasileirão que foi uma grande surpresa no ano passado. Se espera um pouco mais do Tricolor, mas até agora o trabalho de Roger Machado não se mostra consistente. O elenco, que tem nos veteranos Nenê e Fred as principais referências, precisa se desgastar muito para que os dois destaques tenham condições de decidir. Um problema para um clube que precisa rejuvenescer o elenco com qualidade técnica, mas que não consegue trazer bons reforços.
Em situação completamente oposta aos rivais, o Flamengo já mostrou que vai sobrar. Em seu primeiro jogo com os titulares, não apenas venceu, como foi muito superior e poderia até ter alcançado um placar mais elástico. Não terá dificuldades para ser campeão carioca. As demais competições sim, se mostrarão desafiadoras. Porque no Rio de Janeiro, terá mais uma temporada sem rivais à altura.