Flamengo terá mais uma temporada sem rivais no Rio de Janeiro

Bruno Henrique marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Bangu Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A 7ª rodada do Campeonato Carioca se encerrou na noite desta quinta-feira (01) com a vitória do Volta Redonda por 3 a 1 sobre o Boavista. Com o resultado, o Voltaço chegou a 16 pontos e à segunda colocação do Estadual, com a mesma pontuação do líder Flamengo. É isso mesmo. Hoje, o Rubro-Negro é seguido na competição por Volta Redonda, Portuguesa e Madureira. Onde estão os outros grandes?

A quatro rodadas do fim da primeira fase, é bem possível que Fluminense e Botafogo, 5º e 6º colocado, respectivamente, consigam chegar ao G-4 da primeira fase e assim avançarem às semifinais. Já a situação do Vasco é um pouco mais difícil. O Cruz-Maltino é apenas o 9º colocado e só somou uma vitória no campeonato até agora. Um desempenho patético.

Apesar de se tratar de um início de temporada, esse cenário já é capaz de retratar as dificuldades que virão para Fluminense, Vasco e Botafogo em 2021. Vale destacar, que o Flamengo só estreou sua equipe principal nesta última rodada. O Rubro-Negro bateu o Bangu facilmente por 3 a 0. Antes disso, a equipe foi composta por atletas da base e poucos jogadores do elenco profissional à medida que foram retornando de férias. Mesmo assim, o Fla foi superior aos demais e segue na ponta da tabela.

Para não ser injusto, é preciso pontuar que assim como o Flamengo, Flu, Bota e Vasco também iniciaram a competição com jovens promessas da base. Entretanto, o desempenho deixou a desejar. No meio do caminho, essas equipes colocaram em campo seus principais jogadores, e ainda assim o futebol não apresentou grande evolução. Sem o mesmo recurso financeiro que o rival, que vem acumulando título nas últimas temporadas, já é possível perceber que está ficando cada vez mais difícil fazer frente.

Os reforços que chegam ao Vasco e ao Botafogo são bem modestos. É nítida, e correta, a preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o torneio que importa para ambos. Só o retorno à elite interessa nesta temporada. O restante é supérfluo. Por isso não há nada muito o que esperar das duas equipes ao longo do ano. O Carioca se torna um grande treino para o que virá.

Com boa parte dos titulares em campo, o Vasco não foi capaz de vencer o Madureira mesmo após abrir 2 a 0 Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Fluminense, que vive uma realidade um pouco melhor, vai disputar a Libertadores, após uma campanha no Brasileirão que foi uma grande surpresa no ano passado. Se espera um pouco mais do Tricolor, mas até agora o trabalho de Roger Machado não se mostra consistente. O elenco, que tem nos veteranos Nenê e Fred as principais referências, precisa se desgastar muito para que os dois destaques tenham condições de decidir. Um problema para um clube que precisa rejuvenescer o elenco com qualidade técnica, mas que não consegue trazer bons reforços.