Talento individual e DNA de campeão levaram o Flamengo ao título da Supercopa

Flamengo vence o Palmeiras e conquista o bicampeonato da Supercopa do Brasil Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

No momento mais decisivo do jogo, brilhou a estrela e a competência do goleiro Diego Alves, que defendeu três pênaltis do Palmeiras e passou segurança para os demais jogadores cobrarem com tranquilidade. Após o Verdão perder duas chances de conquistar o título nas penalidades, o Flamengo foi fatal para liquidar a disputa e levantar a taça.

O bicampeonato da Supercopa fala muito sobre o que se tornou esse elenco do Flamengo. Um time que consegue alcançar seus objetivos mesmo quando não deixa todo o seu potencial em campo. O talento individual e o DNA de campeão falam muito alto. Arrascaeta, em lance de craque, marcou o segundo gol, e Diego Alves, que brilhou nos pênaltis, também se destacou no tempo normal com boas defesas.

Em final, o que importa é deixar o campo de jogo com a taça. E isso o Flamengo fez. Mas é impossível não observar que o time comandado por Rogério Ceni flertou com a derrota várias vezes. O esquema que deu certo no final da última temporada, com Arão na defesa e Diego no meio-campo pode não ser mais o ideal. O setor defensivo ficou exposto. O Palmeiras criou muitas chances, finalizou dez vezes em direção ao gol, mas esbarrou na boa atuação do goleiro rubro-negro e na falta de capricho de seus jogadores.

Muitas atuações deixaram a desejar: Gerson e Éverton Ribeiro estiveram apagadíssimos. Bruno Henrique foi nada mais que esforçado. Isla, como sempre limitado na defesa. Rodrigo Caio cometeu pênalti infantil ao puxar a camisa de Rony duas vezes. Muito disso pode ser corrigido por Ceni nos treinos. Porém, a diretoria vai precisar entrar em cena para reforçar esse elenco no meio-campo e na zaga.

PALMEIRAS VENDEU CARO

Há também de se reconhecer os méritos do Palmeiras em vender o jogo muito caro. O time comandado por Abel Ferreira é ótimo. O goleiro Weverton teve uma atuação sensacional nos 90 minutos e também nas penalidades. Gustavo Gomes, apesar de batido por Filipe Luís no primeiro gol rubro-negro, foi muito bem. Raphael Veiga marcou dois gols e jogou demais. No ataque, Rony deu uma boa dor de cabeça aos zagueiros do Flamengo.