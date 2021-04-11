Flamengo vence Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da Supercopa

Gabi domina a bola na final da Supercopa Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nos pênaltis, o Flamengo derrotou o Palmeiras e se tornou bicampeão da Supercopa do Brasil neste domingo (11). O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi palco de uma disputa apertada. O time carioca venceu o verdão por 6 a 5, depois do empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.

O placar foi aberto logo no início do jogo, aos dois minutos, pelo Palmeiras, com Raphael Veiga. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo virou. O primeiro gol foi de Gabigol, aos 23 minutos. Aos 49, Arrascaeta fez o dele.

No segundo tempo, aos 29 minutos, o time paulista empatou o jogo. Raphael Veiga fez outro gol, agora de pênalti.