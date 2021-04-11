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Disputa apertada

Flamengo vence Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da Supercopa

Time carioca venceu o verdão por 6 a 5, depois do empate de 2 a 2 no tempo regulamentar

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2021 às 13:58
Gabi, do Flamengo, domina a bola no jogo da Supercopa contra o Palmeiras
Gabi domina a bola na final da Supercopa Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Nos pênaltis, o Flamengo derrotou o Palmeiras e se tornou bicampeão da Supercopa do Brasil neste domingo (11). O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi palco de uma disputa apertada. O time carioca venceu o verdão por 6 a 5, depois do empate de 2 a 2 no tempo regulamentar. 
O placar foi aberto logo no início do jogo, aos dois minutos, pelo Palmeiras, com Raphael Veiga. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo virou. O primeiro gol foi de Gabigol, aos 23 minutos. Aos 49, Arrascaeta fez o dele. 
No segundo tempo, aos 29 minutos, o time paulista empatou o jogo. Raphael Veiga fez outro gol, agora de pênalti. 
Com o fim do segundo tempo, a decisão foi para os pênaltis. Cada equipe fez nove cobranças no total. O Flamengo venceu por 6 a 5 e ficou com o segundo título consecutivo no torneio.

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