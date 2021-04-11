Herói do bicampeonato, Diego Alves, do Flamengo, comemora mais uma conquista: 'Fico feliz por retribuir'

Crédito: Diego Alves foi o grande destaque da conquista do bicampeonato da Supercopa do Brasil (Marcelo Cortes/Flamengo

Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Flamengo derrotou o Palmeiras nos pênaltis por 6 a 5 e conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha. Na saída de campo, o goleiro Diego Alves, que defendeu três pênalti e foi o herói da conquista, relembrou que passou por um momento conturbado em 2020, mas que está feliz em retribuir o carinho com mais um título.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaO goleiro, que passou por um ano irregular ao conviver com lesões, retornou ao time no início desta temporada e voltou a se destacar. Vale lembrar que o arqueiro passou por uma longa negociação para renovar seu contrato, e agradeceu o apoio daqueles que defenderam a sua permanência no rubro-negro.

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- Sim, com toda humildade, em um torneio na Europa defendi quatro. Mas mais do que os pênaltis era o significado pra gente. Para mim em especial, porque passei por um momento conturbado. Isso vai para as pessoas que quiseram minha permanência, era um desejo meu ficar no Flamengo, muita gente fez muito esforço para eu continuar. Fico feliz por retribuir isso com esse título que esse grupo merece - declarou o arqueiro.

Durante entrevista ao canal Sportv, o goleiro foi interrompido pelo técnico Rogério Ceni, que o abraçou. Diego não escondeu o carinho e a admiração que sente pelo comandante e o exaltou como um ídolo.

- É um ídolo eterno, está louco. Obrigado, valeu! Temos de comemorar, sim! - vibrou Diego Alves.