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Ao LANCE!, Luiz Araújo revela segredo para competir na Ligue 1 contra o Paris Saint-Germain

Camisa 11 da equipe de Christophe Galtier afirmou estar totalmente focado na reta final do Campeonato Francês em busca de seu primeiro título desde que chegou na Europa...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 12:25
Crédito: Luiz Araújo vive bom momento com a camisa do Lille (Divulgação
O Lille vive um grande momento no Campeonato Francês e faltando apenas seis jogos para o fim do torneio, a equipe de Luiz Araújo está na liderança com três pontos de vantagem para o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao LANCE!, o camisa 11 revelou qual é o segredo para a equipe conseguir bons resultados nos últimos anos na Ligue 1.Segredo
Recentemente, o clube francês é reconhecido pelo enorme investimento em atletas jovens. Além do ex-atleta do São Paulo, o clube também conta com Jonathan David, atacante canadense, e Sven Botman, zagueiro de 21 anos que já é especulado na Premier League. E o grande nome por trás deste elenco é Luís Campos, diretor esportivo com quem o meia tem boa relação.
> Veja a tabela da Ligue 1
- Nossa relação é muito boa e ele foi muito importante na minha chegada. O clube tem uma ótima equipe de análise e monitoramento de atletas jovens e isso faz parte das ideias do Lille. Em uma competição tão disputada como o Campeonato Francês, temos que ter jogadores qualificados para bater de frente com times que investem milhões, como o Paris Saint-Germain.
Regularidade
Apesar da liderança, o Lille deixou pontos importantes pelo caminho, como ao perder para o Nimes e empatar com o Strasbourg em casa, sendo que ambos lutam contra o rebaixamento. Apesar dos percalços, o brasileiro destaca a consistência da equipe dirigida por Christophe Galtier ao longo da temporada.
- Somos o time que menos perdeu na Ligue 1 (três derrotas). Faz parte não ganharmos todos os jogos, pois o Campeonato Francês é muito equilibrado. Mas estamos fazendo uma boa temporada e nosso objetivo é buscar o maior número de pontos possíveis nesta reta final.
Futuro
O bom momento de Luiz Araújo, que tem três gols e duas assistências, e do Lille faz com que especulações sobre uma possível transferência apareça. No entanto, o jogador afirmou estar focado em seu clube e segue com o sonho de chegar na Seleção Brasileira, mas sabendo que há trabalho pela frente.
- Não estou pensando nisso (transferência). Meu foco está totalmente na reta final da Ligue 1. Queremos fazer história e conquistar esse título. O futuro será fruto do meu trabalho aqui. Tenho que seguir progredindo, pois a Seleção também é consequência do que faço no Lille. Preciso evoluir como atleta e tudo vai acontecer de forma natural.
Na última sexta-feira, o Lille venceu o Metz fora de casa por 2 a 0 e recebe o Montpellier na próxima sexta-feira. Luiz Araújo tem dois confrontos mais complicados pela frente ao visitar o Lyon (4º colocado) e o Lens (5º colocado) nas últimas seis rodadas. Apesar da dificuldade, o atleta quer jogar sua segunda Champions League pelo clube francês e erguer seu primeiro troféu como profissional na Europa.

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