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futebol

Bi da Supercopa, Flamengo recebe quantia milionária de premiação

Rubro-Negro conquistou a primeira taça na temporada 2021 em sua primeira oportunidade. Título veio após vitória nos pênaltis, por 6 a 5, no Mané Garrincha...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 13:56

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 13:56
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Na primeira taça disputada na temporada, o primeiro título conquistado. Nesta temporada, o Flamengo levou a Supercopa do Brasil pela segunda vez consecutiva, desta vez após vitória sobre o Palmeiras nos pênaltis, por 6 a 5 (e 2 a 2 no tempo regulamentar), no Mané Garrincha, em Brasília - mesmo palco do triunfo diante do Athletico-PR, em 2020. E o bolso agradece. A premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o campeão é de R$ 5 milhões - o Verdão ficou com R$ 2 milhões.A Supercopa passada reservou aos cofres do Flamengo a mesma quantia deste ano. Cabe lembrar ainda que, ao todo, na temporada de 2020, o Rubro-Negro embolsou R$ 66 milhões com premiações oriundas dos campeonatos disputados, sendo metade do valor através do Brasileiro.
Quanto a metas estabelecidas pelo Fla no orçamento deste ano, a necessidade para cumpri-las é chegar às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores e ficar em segundo lugar do Brasileirão, ao menos.
O PRÓXIMO JOGO
Agora, o Flamengo volta o foco para o Carioca. O próximo jogo não valerá troféu, mas sempre é encarado como uma decisão. Nesta quarta, às 21h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Vasco, em clássico válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.

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