Bi da Supercopa, Flamengo recebe quantia milionária de premiação

Na primeira taça disputada na temporada, o primeiro título conquistado. Nesta temporada, o Flamengo levou a Supercopa do Brasil pela segunda vez consecutiva, desta vez após vitória sobre o Palmeiras nos pênaltis, por 6 a 5 (e 2 a 2 no tempo regulamentar), no Mané Garrincha, em Brasília - mesmo palco do triunfo diante do Athletico-PR, em 2020. E o bolso agradece. A premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o campeão é de R$ 5 milhões - o Verdão ficou com R$ 2 milhões.A Supercopa passada reservou aos cofres do Flamengo a mesma quantia deste ano. Cabe lembrar ainda que, ao todo, na temporada de 2020, o Rubro-Negro embolsou R$ 66 milhões com premiações oriundas dos campeonatos disputados, sendo metade do valor através do Brasileiro.