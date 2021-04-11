Holan revela inspiração em Osvaldo Brandão e Seleção Brasileira de 70

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico do Santos, Ariel Holan, revelou em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE que uma das suas inspirações na função foi um treinador que fez história no futebol brasileiro no século passado: Osvaldo Brandão.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaOsvaldo Brandão dirigiu o Santos entre 1948 e 1950, é recordista de jogos no comando de Palmeiras (580 partidas) e Corinthians (435 jogos) e dirigiu a Seleção Brasileira duas vezes, uma na década de 50 e outra na década de 70.

Na década de 60, ele foi para a Argentina e conquistou o título nacional pelo Independiente, clube do coração de Ariel Holan, em 1967. Apesar de muito jovem na época, o treinador ficou marcado por aquela equipe.

- Recordo perfeitamente de Osvaldo Brandão como treinador do Independiente. Foi um grande treinador do Independiente e um grande treinador do Brasil. Gostava muito de como jogava o time do Brandão em 67. Eu tinha apenas sete anos, mas me recordo de toda a escalação. Era um grande time, jogava muito ofensivamente - afirmou o técnico.Além de Osvaldo Brandão, o técnico citou grandes times que ajudaram e ajudam na sua formação. O principal deles, a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1970.