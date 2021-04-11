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Holan revela inspiração em Osvaldo Brandão e Seleção Brasileira de 70

Um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, Osvaldo Brandão foi campeão argentino em 1967 pelo Independiente, time do coração de Ariel Holan...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 13:59
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico do Santos, Ariel Holan, revelou em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE que uma das suas inspirações na função foi um treinador que fez história no futebol brasileiro no século passado: Osvaldo Brandão.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaOsvaldo Brandão dirigiu o Santos entre 1948 e 1950, é recordista de jogos no comando de Palmeiras (580 partidas) e Corinthians (435 jogos) e dirigiu a Seleção Brasileira duas vezes, uma na década de 50 e outra na década de 70.
Na década de 60, ele foi para a Argentina e conquistou o título nacional pelo Independiente, clube do coração de Ariel Holan, em 1967. Apesar de muito jovem na época, o treinador ficou marcado por aquela equipe.
- Recordo perfeitamente de Osvaldo Brandão como treinador do Independiente. Foi um grande treinador do Independiente e um grande treinador do Brasil. Gostava muito de como jogava o time do Brandão em 67. Eu tinha apenas sete anos, mas me recordo de toda a escalação. Era um grande time, jogava muito ofensivamente - afirmou o técnico.Além de Osvaldo Brandão, o técnico citou grandes times que ajudaram e ajudam na sua formação. O principal deles, a Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1970.
- Depois do Independiente teve o Ajax em 72, a Argentina de 78, o Barcelona, agora o Manchester City, a Alemanha, o Bayern de Munique, Liverpool. São muitas equipes que jogam muito bem o futebol, mas o Brasil de 70 foi um time único - listou o treinador.

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