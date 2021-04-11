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Gabigol se isola como o maior artilheiro do Flamengo no século e vibra com título: 'O melhor venceu'

Goleador do Rubro-Negro marcou o primeiro gol no jogo histórico diante do Palmeiras, neste domingo, que deu ao clube o bicampeonato da Supercopa do Brasil...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 14:12
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo levou o bicampeonato da Supercopa do Brasil ao derrotar o Palmeiras por 6 a 5 no pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha. E a tarde foi histórica duplamente para Gabigol, quem marcou o primeiro gol de sua equipe, e o agora isolado artilheiro do Rubro-Negro no século XXI, com 74 gols pelo clube. Em entrevista após a decisão memorável, Gabi comemorou o seu oitavo título pelo Fla, onde está desde janeiro de 2019, e avisou: "O melhor venceu".
- É tudo. A gente treinou muito, se dedicou. Às vezes, só aparece aqui a gente sendo campeão e brincado. Mas durante a semana a gente se dedica nos treinos. Foi um título merecido, o melhor time venceu - falou Gabi, em entrevista ao canal "SporTV".
- (O título) representa tudo. A gente treinou muito, se dedicou. Às vezes, só aparece aqui a gente sendo campeão e brincando. Mas durante a semana a gente se dedica nos treinos. Foi um título merecido, o melhor time venceu - completou.
Gabigol também falou sobre o feito acerca da artilharia pelo Fla - se isolou e deixou o segundo lugar para Renato Abreu, que marcou 73.
- É muito bacana, é uma marca expressiva. Divido com meus companheiros que fazem a bola chegar a mim e aos goleiros que treinam comigo durante a semana. Joguei com ele (Renato Abreu) no Santos. Com tão pouca idade, bater esse recorde me deixa feliz. Espero bater mais.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Agora, o Flamengo volta o foco para o Carioca. O próximo jogo não valerá troféu, mas sempre é encarado como uma decisão. Nesta quarta, às 21h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Vasco, em clássico válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.

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