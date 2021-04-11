Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Weverton lamenta derrota do Palmeiras para o Flamengo nos pênaltis: ‘Faltou capricho’
futebol

Weverton lamenta derrota do Palmeiras para o Flamengo nos pênaltis: ‘Faltou capricho’

Goleiro teve grande atuação defendendo duas cobranças, mas o Verdão não conseguiu sair com o título nacional na manhã deste domingo (11)
...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 14:12
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras enfrentou o Flamengo na manhã deste domingo (11) em jogo valendo a taça da Supercopa do Brasil no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e foi derrotado nos pênaltis após o empate por 2 a 2 em um jogo eletrizante.>> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa
Weverton foi um dos destaques do lado palmeirense, fazendo grandes defesas durante os 90 minutos e ainda pegando duas cobranças na disputa por pênaltis. Ainda no gramado, o goleiro lamentou o resultado, mas exaltou o desempenho do Verdão:
– A gente está chateado, está triste, mas vale ressaltar o desempenho da equipe. Foi de excelência, alto nível. O Palmeiras teve as maiores chances do jogo e faltou um pouco de capricho. É entender que é a segunda partida depois das férias. Temos muito o que melhorar - lamentou o goleiro.O camisa 21 ressaltou que o Palmeiras tem outra partida valendo taça na próxima quarta-feira (14), diante do Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana:
– Pênalti é detalhe. As vezes está cansado, perna pesada no final do jogo. Hoje não fomos felizes. Mas não podemos deixar nos abater. É saber que fizemos uma grande partida e jogamos bem. Às vezes, quando não vence, se apaga muita coisa. Agora é descansar que temos mais um título importante para decidir na quarta-feira - concluiu.
Com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil, o Palmeiras embolsa cerca de R$2 milhões de premiação. O Verdão agora volta suas atenções para a decisão da Recopa e para a sequência do Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você deve confiar em conselhos de saúde de um chatbot de IA?
Imagem de destaque
A vítima de voyerismo filmada na própria casa para vídeos sexuais: 'Não consigo mais dormir'
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados