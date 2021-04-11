Weverton lamenta derrota do Palmeiras para o Flamengo nos pênaltis: ‘Faltou capricho’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrentou o Flamengo na manhã deste domingo (11) em jogo valendo a taça da Supercopa do Brasil no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e foi derrotado nos pênaltis após o empate por 2 a 2 em um jogo eletrizante.>> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa

Weverton foi um dos destaques do lado palmeirense, fazendo grandes defesas durante os 90 minutos e ainda pegando duas cobranças na disputa por pênaltis. Ainda no gramado, o goleiro lamentou o resultado, mas exaltou o desempenho do Verdão:

– A gente está chateado, está triste, mas vale ressaltar o desempenho da equipe. Foi de excelência, alto nível. O Palmeiras teve as maiores chances do jogo e faltou um pouco de capricho. É entender que é a segunda partida depois das férias. Temos muito o que melhorar - lamentou o goleiro.O camisa 21 ressaltou que o Palmeiras tem outra partida valendo taça na próxima quarta-feira (14), diante do Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana:

– Pênalti é detalhe. As vezes está cansado, perna pesada no final do jogo. Hoje não fomos felizes. Mas não podemos deixar nos abater. É saber que fizemos uma grande partida e jogamos bem. Às vezes, quando não vence, se apaga muita coisa. Agora é descansar que temos mais um título importante para decidir na quarta-feira - concluiu.